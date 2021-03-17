الرجاء إلى زامبيا مكتمل الصفوف

طائرة تقل الفريق ومتولي والورفلي يرافقان البعثة

استرجع الرجاء لاعبيه المصابين، قبل السفر لزامبيا، اليوم (الاثنين)، في طائرة خاصة، لمواجهة نكانا، لحساب الجولة الثانية من مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف».

وتدرب محسن متولي والدولي الليبي سند الورفلي وعبد الجليل جبيرة، مع زملائهم بشكل عاد، نهاية الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يسافروا مع البعث لزامبيا.

وتنطلق طائرة الرجاء من مطار محمد الخامس بالبيضاء، اليوم (الاثنين)، في التاسعة صباحا، على أن يعود مباشرة بعد نهاية المباراة، المقررة بعد غد (الأربعاء).

ويسعى الفريق الأخضر، إلى تحقيق فوز ثان، بعد تجاوز نامونغو التنزاني الأسبوع الماضي، بهدف لصفر، بالبيضاء.

وترغب الكنفدرالية الإفريقية، في إنهاء دور مجموعات كأس «كاف»، في أواخر أبريل المقبل، وهو ما سيجعل برنامج مباريات الفريق الأخضر، مليئا بالمباريات في المرحلة المقبلة، محليا وقاريا.

وسيلعب الرجاء أمام الوداد في الديربي الأحد المقبل، لحساب الجولة العاشرة من البطولة، قبل استقبال بيراميدز المصري لحساب الجولة الثالثة من مجموعات «كاف»، في 4 أبريل المقبل، قبل السفر إلى مصر، لإجراء مباراة الإياب في 11 من الشهر نفسه، ويسافر لتنزانيا لمواجهة نامونغو 10 أيام بعد ذلك.

العقيد درغام