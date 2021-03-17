ولاية ثانية لباخ باللجنة الأولمبية

انتخب الألماني توماس باخ، رئيسا للجنة الأولمبية الدولية، لولاية ثانية لمدة أربع سنوات، بالتزكية، قبل أشهر قليلة من انطلاق الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وحصل باخ على 93 صوتا، مقابل صوت واحد معارض، وامتنع أربعة أعضاء آخرين من اللجنة الدولية، في اجتماع الجمعية العمومية 137 بلوزان، عبر تقنية الفيديو.

وقال باخ، البالغ من العمر 67 سنة، في تصريح بعد إعادة انتخابه، إن “طوكيو ستظل المدينة المضيفة الأفضل استعدادا في تاريخ الألعاب الأولمبية، وفي الوقت الحالي ليس لدينا أي سبب للشك، في أن حفل الافتتاح سيقام فعلا في 23 يوليوز المقبل”.

ورد باخ على المشككين في تنظيم الألعاب، خاصة بعد تفشي السلالة المتحورة من كورونا، وإعلان الحكومة اليابانية، إجراء الألعاب دون جمهور.

وأوضح باخ في التصريح نفسه، أن الألعاب الأولمبية، ستكون آمنة، وستظهر صمود البشرية أمام هذا الوباء الفتاك.

ع. د