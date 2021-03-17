انطلاقة خاطئة لمرحلة موتسيبي

التعيينات تغضب لقجع وصانداونز يسحب تهنئة لرئيسه مسيئة إلى المغرب

أثارت قرارات اجتماع المكتب التنفيذي الجديد للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، صباح أول أمس (السبت)، استياء فوزي لقجع، رئيس الجامعة، بسبب عدم حصوله على منصب أحد نواب الرئيس.

وعلمت “الصباح”، أن لقجع لم يكن راضيا عن تعيينات نواب الرئيس الجديد، الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، سيما أنه كان يرغب في الحصول على منصب النائب الرابع، غير أن الاجتماع، منحه للكامروني سايدو مبومبو نجويا، العائد إلى التنافس على منصب ب”كاف” الخميس الماضي.

ولم يحافظ لقجع على منصبه السابق في “كاف”، بعد أن عين في بداية مرحلة الملغاشي أحمد أحمد، نائبا ثالثا، قبل تعديله على هامش نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، ويصبح النائب الثاني، إذ بات حاليا مجرد عضو بالمكتب التنفيذي لـ “كاف”، بالنظر إلى انتخابه عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في الجمع العام المنعقد بالرباط، الجمعة الماضي.

ويبقى الرهان المقبل للكرة المغربية الظفر بتمثيلية واسعة في لجان “كاف”، المقرر أن يحسم فيها في اجتماع قريب للمكتب التنفيذي.

ويعول الجانب المغربي على تمثيلية واسعة لممثليه في اللجان، التي تمتلك سلطة القرار ب”كاف”، وأن يلعب فيها دورا مهما، من أجل الحفاظ على سمعة الكرة المغربية، وحماية مصالحها، التي تضررت كثيرا بسبب العديد من القرارات.

ويخوض المغرب معركة جديدة بـ “كاف”، في الأيام القليلة المقبلة، للحصول على مناصب في اللجان الدائمة، للحفاظ على قوته، بعد أن فقد مركز نائب الرئيس والكاتب العام بالكنفدرالية الإفريقية، في الوقت الذي كان ممثلا في لجان المالية والمراقبة والتحكيم والإدارة التقنية.

من ناحية ثانية، سحب ماميلودي سانداونز الجنوب إفريقي تهنئته لرئيسه باتريس موتسيبي، تضمنت خريطة إفريقيا محاطة بأعلام الدول الأعضاء في “كاف”، ضمنها راية جبهة “بوليساريو”.

وغير الحساب الرسمي لماميلودي في “فايسبوك”، خريطة إفريقيا، بتسجيل يتضمن مقاطع من مسيرة رئيسه السابق، والإنجازات التي حققها، قبل أن يختمه بمقطع يتضمن خريطة إفريقيا محاطة بأعلام الدول الإفريقية، غير واضحة المعالم.

وأثارت التهنئة استياء المسؤولين المغاربة، قبل أن يعمد الفريق الجنوب إفريقي إلى تغييرها، سيما أنها جاءت بعد تغيير المادة الرابعة، من النظام الأساسي للكنفدرالية الإفريقية، بالنص على الاعتراف بالأعضاء الجدد في “كاف”، شريطة أن يكونوا معترفا بهم ومستقلين.

ولم يتوان الفريق الجنوب إفريقي في التعبير عن مواقف سياسية لبلده، من خلال التهنئة المذكورة، رغم انتخاب باتريس موتسيبي رئيسا لـ “كاف” بالمغرب، الذي ساهم في صعوده بدعم من جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن