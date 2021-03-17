وكالة لتحصين المشاريع الجهوية

طوقت جهة بني ملال خنيفرة مشاريعها بوكالة عهد لها، منذ 2017، بالسهر على تنفيذ الأوراش والمساهمة في الرفع من وتيرة الاستثمار العمومي.

وانفردت الوكالة الجهوية لتنفيذ مشاريع بني ملال خنيفرة، بصلاحيات من قبيل مد مجلس الجهة بكل أشكال المساعدة القانونية والهندسية والتقنية والمالية عند دراسة المشاريع وبرامج التنمية، وتنفيذ مشاريع وبرامج، وإنجاز الدراسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية الممولة من قبل المجلس طبقا لمشروع برنامج التنمية الجهوية.

ومنحت الهيأة المذكورة جهة بني ملال خنيفرة بنك معلومات حول القطاعات الحيوية، وراكمت خبرة في مجال المشاريع الكبرى، إذ أصبحت تشارك في تتبع الدراسات و المشاريع المهيكلة بالجهة، وتساهم في إعداد عقدة البرنامج.

وتكلفت الوكالة بالإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بفسخ صفقات كانت موضوع افتحاص من المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية.

وهمت أوراش الجهة برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، وتنزيلهما وكذا تفعيل التصميم الجهوي للتكوين المستمر للمنتخبين و تنزيل مشاريع برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وعقد شراكات نموذجية على الصعيد الوطني مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الصحة، وكذا توقيع العقد البرنامج بين الدولة والجهة بتكلفة مالية تقدر بـ 7 ملايير درهم لإنجاز المشاريع المهيكلة للمجال الجهوي، وتعزيز تنافسيته المجالية بالاعتماد على مقاربة تشاركية مع كل الفرقاء السياسيين مكنت من المصادقة على كل النقط، التي يتم إدراجها بجداول أعمال دورات المجلس بالإجماع.

وتعتبر جهة بني ملال خنيفرة رائدة وطنيا في العديد من المجالات التي تهم الحكامة والشفافية والرقمنة، وهو ما توج خلال الدورة العادية لشهر مارس الجاري بالمصادقة على تقديم ترشيحها للانضمام للشبكة الدولية للحكومات المحلية المنفتحة، وكذا تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بإحداث الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع وتحويل جميع البرامج الاستثمارية للجهة ومخصصاتها المالية لفائدة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع للإعلان عن الصفقات وتنفيذ المشاريع وتتبع تنفيذها.

وبخصوص مشروع تأهيل المراكز القروية الصاعدة بالجهة، كشف المجلس أنه ينفذ في إطار اتفاقية للشراكة بين مجلس الجهة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ويهم 119 جماعة ترابية تابعة للنفود الترابي للجهة، وهو ما اقتضى إنجاز الدراسات التقنية والجيوتقنية والطبوغرافية لهاته الجماعات 119، وفق طلب عروض مفتوح شاركت فيه العديد من مكاتب الدراسات، وتم فتح الأظرفة في إطار لجنة تقنية موسعة بإشراف مباشر من مثل ولاية جهة بني ملال خنيفرة.

وحرص المجلس على إشراك ممثلي الوكالة الحضرية والمفتشية الجهوية للتعمير والمديرية الجهوية لوزارة للسكنى وسياسة المدينة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في أشغالها ضمانا للحياد والشفافية، وتطبيقا حرفيا للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وأوضح المجلس أن مبلغ الصفقة الذي تم تداوله لا يمت بصلة إلى المبلغ الحقيقي، والذي وضع بناء على تقديرات دقيقة ووفق مبادئ الشفافية والمنافسة النزيهة بين الشركات المتنافسة، مسجلا أن الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، المشرفة على تتبع الاشغال الخاصة بمشاريع تأهيل المراكز الصاعدة، قد قامت بكل الإجراءات القانونية والتقنية المتعلقة بفسخ هاته الصفقة.

ياسين قتُطيب