نرايس يتعقب حضور المرأة في السينما

كتاب يستعرض تجارب مخرجات مغربيات خلف الكاميرا وأمامها

أصدر الإعلامي والناقد السينمائي حسن نرايس، أخيرا، كتابا توثيقيا اختار له عنوان “حضور المرأة في السينما المغربية: خلف وأمام الكاميرا”.

الكتاب الذي يوثق فيه نرايس للحضور النسائي للمرأة بالفن السابع، قدمت له الكاتبة والناقدة المصرية ناهد صلاح، وأشارت في مقدمتها إلى أهمية هذا الكتاب من زاويتين أساسيتين أولاهما أنه “ينقب بشكل ما في تاريخ السينما المغربية” وثانيهما “تركيزه على المرأة كموضوع وكصانع، ما يعني أنه إجمالا ينبش القديم ليصل إلى الحديث، المعاصر بأسلوب لا يخلو من بعض المشاكسة والمجادلة التي لا تفقده مرونته، بل تمنح القارئ فرصة الاستمتاع باللعب مع الخيال الجامح، الطموح والمألوف أيضا سواء في عملية صناعة السينما أو مع باحث يتعقب شواغله وهواجسه ويفكك المعطيات حتى يعثر على نتائج تساعده في توثيق مضبوط ومتقن”.

وتضيف ناهد صلاح أنها أدركت في كتابات نرايس السابقة ميزة خاصة تتجلى عبر الأنشطة الثقافية المتعددة التي ينضوي فيها صحافيا وناقدا وأديبا، وتتمظهر عبر أسلوبه في البحث والذي “يتسم برؤية متماسكة للواقع السينمائي المغربي وتفاصيله، هذا غير مقدرته على مقارنة الأفلام من حال المجتمع، مدعمة بتحليلات فنية مضيئة، من هذه النقطة تأتي أهمية إصداره الأحدث، محاولا إيجاد أجوبة لكل الأسئلة الجارفة، ما يعطي بعدا عميقا لموضوعه وللحال السينمائي بشكل عام”.

واختار نرايس عشرين فيلما من الفيلموغرافية المغربية رصد من خلالها المرأة باعتبارها تيمة رئيسية شغلت المخرجين المغاربة وتعاملوا معها صورة وموضوعا يتوغل في منعرجات مجتمع معقد.

وتوقف صاحب كتاب “محطات باريسية” عند مجموعة من الأفلام ابتداء من شريط “الشركي” (1975) للمخرج مومن السميحي، وصولا إلى شريط “آدم” (2019) للمخرجة مريم التوزاني.

كما تطرق نرايس في جانب آخر من كتابه إلى تجارب مخرجات مغربيات عبر أجيال مختلفة من فريدة بورقية وفريدة بليزيد ونرجس النجار وليلى المراكشي وياسمين قصاري وليلى الكيلاني وفاطمة جبلي الوزاني وتالا حديد وخولة بنعمر ومريم بنمبارك وغيرهن.

وحاول الكاتب من خلال هذا الجرد إبراز “حجم الطفرة الكمية التي عرفتها سينما المرأة بالمغرب، بصرف النظر عن التصنيف النوعي والجنسي، نجد أنفسنا، تقول ناهد صلاح، أمام كتاب يصوغ مساحة مهمة في السينما المغربية ثقافيا، بوعي يؤازر الاشتغال السينمائي والإبداعي، ويفيد أي دارس أو باحث كوثيقة ضرورية يمكن الاستعانة بها”.

وجدير بالإشارة إلى أن حسن نرايس سبق أن أصدر العديد من المؤلفات منها “الضحك والآخر.. صورة العربي في الفكاهة الفرنسية” و”محطات باريسية” و”أسماء مغربية” و”ماذا يقول السينمائيون المغاربة؟” و”بين الصحافة والسينما” ثم “بحال الضحك” وغيرها.

عزيز المجدوب