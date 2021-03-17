يارا تغني مغربي

تستعد المغنية اللبنانية يارا لطرح أغنية جديدة باللهجة المغربية، تعاملت في إنجازها مع فريق عمل مغربي.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن يارا ستحرص على تصوير أغنيتها المغربية على طريقة فيديو كليب، ستفرج عنه على قناتها الخاصة على “يوتوب”، على أمل أن تحظى بنسب مشاهدة مهمة.

وسبق أن تعاونت يارا مع المغني حفيظ الدوزي، تحت إشراف الدي جى يوسف، وذلك من خلال أغنية “مليت”، والتي صورت على طريقة فيديو كليب، علما أنها من كلمات عبد القادر الدوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف ومحمود نوبال وأمين دوكالي، فيما أشرف على إخراج الفيديو كليب جيل الغبري.

وفي سياق متصل، عادت يارا، قبل أيام، إلى الساحة الفنية، بأغنية جديدة، تحمل عنوان “ما ودعوني” والتي طرحتها على “يوتوب”. وقالت المغنية اللبنانية، إن الأغنية، هي الثانية في ألبوم “غير الناس”، الذي ستفرج عن أغانيه بشكل تدريجي، علما أنه يتوقع أن يتضمن الاغنية المغربية التي تحضر لها في الوقت الراهن.

إ.ر