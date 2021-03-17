تشكيليون يعرضون افتراضيا من مراكش

ينظم موقع “حوار الفنون المعاصرة”، بين 15 مارس الجاري و15 أبريل المقبل، المعرض الافتراضي المغاربي العالمي للفنون التشكيلية، تحت شعار “الفنان في دعم فكرة المغرب الكبير”.

وذكر بلاغ للمنظمين أن شعار هذا المعرض “من شأنه أن يقدم أنموذجا فنيا فاعلا يسهم في نقل مفردات الثقافة المغاربية ذات التاريخ المشترك وتشكيل حلقة تواصلية مغاربية وعالمية هامة، تدعم فكرة المغرب الكبير، وتدعم المجال التنموي والثقافي والفني بأقطار الفضاء المغاربي، وبكل الأقطار العالمية”.

وأضاف البلاغ أن “الفنان له تأثير بارز في بلورة هذه الفكرة ودعمها بإيجابية وفعالية، لذلك يأتي هذا المعرض الافتراضي الذي سينطلق يوم 15 مارس الجاري من خلال موقع حوار الفنون المعاصرة (dac.org.ma) الذي يعرض مئات اللوحات والمنحوتات ذات الجمال الفاتن لنخبة من الفنانين العالميين يمثلون أزيد من 35 دولة من العالم، إلى جانب أعمال المشاركين وصورهم وسيرهم الذاتية”.

وأبرز المصدر ذاته أن “هؤلاء الفنانين جميعهم يجسدون الفعل التشكيلي بنبرة فنية وجمالية تبرز قوة التواصل الفني، وتشكيل مفردات فنية وثقافية لترشيد الخطى وتعزيز التواصل الفني لخدمة المشروع المغاربي. وبذلك يفتح حوار الفنون المعاصرة هذا الفضاء التواصلي المغاربي العالمي لدعم فكرة المغرب الكبير”.

ع . م