أوراش بنشعبون تستنفر الأحرار

التجمع يدعو برلمانييه إلى المشاركة في نقاش الحماية الاجتماعية لتثمين مجهودات الوزير

استنفر التجمع الوطني للأحرار برلمانييه لتحصين أوراش محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، داعيا إياهم إلى المشاركة الهادفة في نقاش الحماية الاجتماعية، وتثمين المجهودات المبذولة لإخراج قانونها الإطار في أقرب الآجال.

وأشاد الحزب عقب اجتماع لمكتبه السياسي أول أمس (السبت) برئاسة عزيز أخنوش، بتقدم أطوار مناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، مسجلا إجماع البرلمانيين على أهمية الورش الملكي الإستراتيجي في أفق تعميم الخدمات الاجتماعية على شرائح واسعة من المواطنين، من تأمين صحي وتعويضات عائلية وحق في التقاعد ومن التعويض عن فقدان الشغل، مما سيمكن المغرب من تبوؤ رتبة متقدمة بين الدول التي تتوفر على نظام شامل للحماية الاجتماعية.

وأشاد المكتب السياسي بإعطاء الملك الانطلاقة الفعلية للحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد 19، وعناية جلالته برعاياه في توفير التلقيح بشكل مجاني، منوها بالتعبئة القوية لجميع الساهرين على إنجاح الحملة الوطنية، مسجلا الوقع الإيجابي للتساقطات المطرية المهمة والمنتظمة في الشهور الأخيرة، من خلال إسهامها في الرفع من نسبة ملء حقينة السدود، وتوفير الظروف المثلى لانطلاق الموسم الفلاحي المقبل وتعزيز ثقة وتفاؤل الفلاحين بموسم جيد، قادر على التخفيف من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد الوطني، والمساهمة في الرفع من نسبة النمو، منوها بالنجاحات المتوالية والمكتسبات التي ما فتئ يراكمها القطاع، بفضل الرؤية الملكية، من خلال مخططي المغرب الأخضر والجيل الأخضر.

وارتباطا بالشأن السياسي قدم أخنوش تقريرا سياسيا تناول خلاله جملة من القضايا السياسية التي حظيت بمناقشة واسعة من مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني، معبرا عن اعتزازه الكبير بالمناخ الايجابي الذي ميز جولات الحوار المتعلق بالقوانين الانتخابية والذي انخرطت فيها كل الأحزاب بمنطلقات واضحة، وطبعت أجواءه روح الحياد الايجابي للحكومة، مع إشارة إلى المسار التوافقي الذي طبع ورش تجويد المنظومة الانتخابية، الذي انطلق بنفس تشاوري موسع مع مختلف مكونات الحياة السياسية، وباتفاق ملزم لها على تبني كل النقط المتفق حولها في مشاريع القوانين التنظيمية، على أساس الاحتكام إلى النقاش البرلماني حول النقاط الخلافية الباقية، في تمرين ديمقراطي شفاف وواضح، يعكس قوة ومتانة المؤسسات، كما استغرب من تشكيك البعض في استقلالية قرار المؤسسات الوطنية والهيآت السياسية، واختزالهم للتجربة الديمقراطية المغربية في عملية حسابية.

ودافع الحزب عن مجهودات القوى السياسية المسكونة بهاجس تعزيز التعددية السياسية الحقيقية، ولم يخل يوماً بالتزاماته تجاه الأغلبية الحكومية، ويرفض مصادرة حقه وواجبه الدستوري في الاقتراح حول قضايا تهم مرحلة ما بعد الولاية الحكومية الحالية والمساهمة بحلول قمينة بإصلاح واحد من شوائب المنظومة الانتخابية، تتمثل نواقصه في تحديد أغلبيات قد لا تعكس الإرادة الشعبية، في ظل تدني نسب المشاركة وسد المجال أمام مجموعة من الهيآت السياسية نتيجة لاستفراد البعض بتمثيلية غير منصفة، معلنا مساندته للتعديل القائم على احتساب القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، لأنه سيمكن من تحفيز الأحزاب على التعبئة الشاملة للناخبين ومن الجواب عن سؤال ضمان التناسب بين الإرادة الحقيقية للناخبين وعدد المقاعد المستحقة، وتوسيع المشاركة السياسية لكل فعاليات المجتمع، عبر نظام انتخابي يكرس العدالة ويضمن تكافؤ الفرص.

ياسين قُطيب