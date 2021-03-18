انتحار رب أسرة بمسجد

أضحى الانتحار حادثا مألوفا بشفشاون ومدن الشمال عموما، إذ أنه في الأسبوع الواحد يمكن أن يشهد الإقليم، أكثر من حالة انتحار، وهو ما عاشه الأسبوع الماضي، إذ انتحر رب أسرة أربعيني في رحاب مسجد قريته.

ووضع شخص يبلغ من العمر 42 سنة، الجمعة الماضي، حدا لحياته، بعدما شنق نفسه بحبل، داخل سور مسجد القرية، إذ وجده أهل مدشر “الشفرة” بجماعة بني صالح، معلقا في شجرة زيتون في باب المسجد، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي دفعته إلى الانتحار، إذ لم يترك رسالة أو ما شابهها، وما تزال التحقيقات جارية في الموضوع.

وفور علم السلطات بالحادث، انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مكان الواقعة، وأعدت محضر معاينة، فيما قررت النيابة العامة، نقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات، قصد إخضاعها للتشريح الطبي، وفتح تحقيق قضائي من أجل تحديد ظروف وحيثيات الواقعة.

وقبل يوم واحد من هذا الحادث، تكررت واقعة مشابهة في الإقليم ذاته، إذ وضعت امرأة في عقدها الرابع الخميس الماضي، حد لحياتها شنقا قرب منزلها، وهي متزوجة، وأم لخمسة أطفال.

واستفاق سكان دوار “أزغار” التابع لجماعة السطيحات، على مشهد مؤلم، إذ وجدوا الأم معلقة في شجرة، بعدما شنقت نفسها بحبل. وانتقل الدرك إلى منزل الهالكة، وباشر تحقيقا في الحادث، ونقلت الجثة إلى مستشفى محمد الخامس بشفشاون.

وأصبح الخوف والقلق يسيطران على السكان بهذه المناطق، خاصة أن الظاهرة انتشرت في صفوف كافة الفئات، بمن فيها الأطفال والقاصرون والمسنون والنساء.

وترجع تقارير بعض الخبراء والجمعيات أسباب هذه الظاهرة، إلى تراجع زراعة القنب الهندي بعدد من المناطق بالإقليم، وهو ما أدى إلى أزمة مركبة، اختلط فيها ما هو اقتصادي بما هو اجتماعي ونفسي.

وأضحت أرقام الانتحار بهذا الإقليم مخيفة، حسب جمعيات المجتمع المدني، إذ وصل عدد الضحايا الذين وضعوا حدا لحياتهم في الأشهر الأولى من 2021 فقط، إلى عشرة أشخاص، وأما العدد الإجمالي في 2019 فقد قارب 30 حالة.

عصام الناصيري