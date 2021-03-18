قاصرون مغاربة في قبضة عصابات بباريس

البرلمان الفرنسي يعتبرهم ضحايا ويعترف بصعوبة التعامل معهم

حذر برلمانيون فرنسيون مما أسموها “الإشكاليات الأمنية المرتبطة بوجود قاصرين مغاربة غير مصحوبين بذويهم على الأراضي الفرنسية”، ووصفوهم بـ “مدمنين على أصناف عديدة من المخدرات، يعيشون يوما بيوم من سرقات صغيرة ويرفضون أي مساعدة”.

واستمع البرلمان الفرنسي إلى تقرير لعضوين منه ينتميان إلى حزبي “الجمهورية إلى الأمام” و”الجمهوريون”، إذ أشارا إلى “تزايد جنوح الأحداث”، وأن 10 في المائة من القاصرين الأجانب غير المصحوبين بذويهم، وأغلبهم مغاربة، انحرفوا إلى الجريمة، مستندين إلى أرقام وزارة العدل التي أحصت ألفين إلى ثلاثة آلاف منهم في شتنبر 2020.

وجاء في تقرير البرلمان الفرنسي أن “الصورة النموذجية هي مغاربي في السادسة عشرة أو السابعة عشرة من العمر في قطيعة تامة مع بلده وعائلته، حطمته رحلة الهجرة، ويتعاطى أنواعا عديدة من المخدرات، ويمارس الجريمة ليعيش، ويسرق ضمن مجموعة غير منظمة كثيرا”، موضحا أن الأمر لا يتعلق بمافيا، بل بـ “زعيم يعطيهم قرصين أو ثلاثة من الريفوتريل (مادة مضادة للصرع قوية ذات تأثير مهدئ)، ويقعون في فقر الشارع ويرفضون اليد الممدودة”.

وقال التقرير إن 75 في المائة من القاصرين يتحدرون من المغرب، وبعضهم من ليبيا وكوت ديفوار، ويقيم أغلبهم في باريس وبعض المدن الكبرى، ويستهلكون مزيجا من الأدوية والمخدرات التي “تسهل ارتكاب جنح”، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن معظم جرائمهم تتعلق بالسرقة في الشارع أو في وسائل النقل المشترك، كما أنها تترافق مع أعمال عنف، أو عمليات اقتحام وسرقة تستهدف خصوصا صيدليات، ففي حي “لا غوت دور” في شمال باريس، حيث يتركز القسم الأكبر من القاصرين، ازدادت عمليات الاقتحام والسرقة التي استهدفت صيدليات بنسبة وصلت حوالي 133 في المائة بين 2019 و2020.

وذكر التقرير أن القاصرين المغاربة يقعون تحت قبضة شبكات الاتجار بالبشر، مشددا على “الواجب الإنساني” باستقبال هؤلاء الأطفال. كما لفت التقرير إلى أن الجنح المرتكبة تثير “شعورا بالعجز لدى قوات حفظ النظام والقضاة الذين لا يملكون أي وسيلة حيال هذا النوع من الجنوح والحلول الممكنة في مواجهته”.

واعترف البرلمان نفسه بصعوبة تحديد أعمار القاصرين الذين يصرحون في الغالب بهوية مختلفة في كل عملية إيقاف، ويرفضون أخذ بصماتهم، علما أن النيابة العامة الباريسية كشفت أن 91 في المائة من أصل 154 قاصرا تم التعرف رسميا على هوياتهم كانوا بالغين.

ودعا التقرير إلى إعادة تصميم آليات التكفل بالقاصرين في سياق نهج متعدد الجوانب، مع إقامة “شبكة حماية متواصلة” تحول دون سلوكهم مجددا طريق الجريمة.

خالد العطاوي