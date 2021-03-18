حجز مخـدرات بأحـد السوالم

تمكنت فرقة دركية تابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، عصر الجمعة الماضي من إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات عبر البحر. وكشفت مصادر “الصباح”، أن الضابطة القضائية توصلت بإخبارية وجود حركة مشبوهة على الطريق السيار الرابط ما بين البيضاء والجديدة، ما دفع برئيس المركز ذاته، إلى نصب كمين، بوضع شاحنة، تظاهرت بعطلها على الطريق السيار ذاته، واختبأت وراءها العناصر الدركية، التي شرعت في مراقبة السيارات ذات الحجم الكبير.

وتمكنت سيارة رباعية الدفع من المرور عبر السد القضائي، وتبعتها الثانية والثالثة المكلفة باستجلاء الأخبار وضبط الطريق لإخبار السيارة المحملة بالمخدرات والتي لم يمتثل سائقها لأمر السد وحاول الفرار، لكن إحدى عجلاتها تعرضت للضرر بسبب السلسلة المدببة وواصل سائقها عملية الهروب وحول مسارها في اتجاه برشيد.

وطارد رئيس المركز الترابي السيارة نفسها، التي كانت تسير بسرعة مفرطة رغم فقدانها للإطار المطاطي، واتخذت مسارا ترابيا قادها نحو جماعة الساحل أولاد احريز، قبل أن يتخلى عنها السائق ومرافقه قرب دوار العسيلات، مستغلين الحقول الفلاحية التي ساعدتهما على الاختفاء والفرار. وتمكنت الفرقة الدركية من حجز السيارة وهي من الحجم الكبير، من نوع “فياط” وعلى متنها حوالي طن ونصف من مخدر الشيرا، عبارة عن رزم ملفوفة بإحكام بالبلاستيك ومعدة للتهريب الدولي نحو الدول الأوربية.

كما تمكنت العناصر الدركية ذاتها، من حجز 10 براميل بلاستيكية مملوءة بالبنزين، سعة كل واحدة منها 30 لترا، وتم العثور، خلال هذه العملية نفسها، على أجهزة اتصال متطورة وعالية الجودة وباهظة الثمن، تعمل عبر الأقمار الاصطناعية، وأربعة هواتف محمولة ذكية، وأجهزة “جي بي إس” لتوجيه القوارب نحو وجهتها المقصودة ومعدات ميكانيكية أخرى للإصلاح في حال وقوع عطب بمحركات القوارب، وحلت الشرطة العلمية والتقنية ورفعت البصمات لكل غاية مفيدة.

أحمد ذو الرشاد (السوالم)