حادثة مميتة تورط طبيبا

غادر عمله بقسم ״كوفيد״ لحضور «قصارة» وتعرض لحادثة بسيارة صديق له أنهت حياة مرافقه

انتهت “قصارة” طبيب بقسم “كوفيد 19” بالبيضاء بفاجعة، عندما قرر مغادرة عمله لحضور سهرة بشقة بحي بوركون بوزرته الطبية، وبعد نهايتها، قرر العودة إلى العمل رفقة شخص بسيارة صديق شاركهما السهرة، قبل أن ينتهي الأمر باصطدام بشجرة أسفرت عن وفاة مرافقه.

وخلصت التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية إلى أن الضحية، الذي لا يتوفر على رخصة السياقة، من كان يقود السيارة رباعية الدفع قبل وقوع الحادثة، إلا أن شهادة للشهود، حصل عليها مالك السيارة، التي تضررت بشكل نهائي، كشفت أن الطبيب، وهو من دولة مشرقية، من قادها بسرعة جنونية، قبل أن يفقد السيطرة عليها ويصطدم بالشجرة، فقرر وضع شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع.

وتعود تفاصيل القضية إلى أواخر فبراير الماضي، عندما كان الطبيب يشرف وباقي زملائه على جناح “كوفيد”، فقرر ترك عمله والالتحاق بأصدقاء له يحيون سهرة بشقة بحي بوركون، وبعد قضاء فترة رفقتهم، قرر العودة إلى عمله سريعا.

واستقل الطبيب رفقة شخص آخر سيارة رباعية الدفع في ملكية صديق له، توصل بخبر تعرض الطبيب ومرافقه لحادثة سير خطيرة بشارع الزرقطوني، وبعدها بساعات انتشر خبر وفاة مرافق الطبيب بعد نقله مغمى عليه إلى المستعجلات، ورجح أنه أصيب بنزيف داخلي بسبب قوة الاصطدام.

وتبين خلال البحث المجرى من قبل المصالح الأمنية أن الضحية كان يقود السيارة بسرعة كبيرة، قبل أن يفقد السيطرة عليها وتنحرف به، فاصطدمت بقوة بشجرة بجانب الطريق.

وعند الاستماع إلى إفادات الطبيب الذي أصيب في الرأس، أكد أن مرافقه من كان يقود السيارة وفقد السيطرة عليها، وأنه نقل في حالة حرجة إلى المستعجلات، وهو ما يتطابق مع تصريحات مالك السيارة، الذي أقر خلال الاستماع إليه، أنه منح السيارة للهالك لإيصال الطبيب إلى مقر عمله، دون علمه أنه لا يتوفر على رخصة السياقة.

وأغلق ملف القضية، إلا أنه بعد فترة من وقوع الحادثة، ظهر شهود أكدوا في تصريحات مصادق عليها أن الطبيب من كان يقود السيارة، وهو المتسبب الرئيسي في الحادثة، كما تراجع مالك السيارة عن تصريحاته التمهيدية، بتأكيده أنه لم يوكل لأي شخص قيادة سيارته، وأن تصريحاته التمهيدية كانت نتيجة ضغوط لطي الملف، قبل أن يقرر تقديم شكاية مباشرة أمام قاضي التحقيق لفك لغز الحادثة المميتة.

مصطفى لطفي