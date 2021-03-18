المروضون الطبيون مستاؤون من الحكومة

عبر المروضون الطبيون عن استيائهم من الحكومة، نتيجة ما وصفوه بالحيف والتهميش، ويتعلق الأمر بالتنزيل “الجائر” للمرسوم 2.19.719 الخاص بالتغطية الصحية لفئة المروضين الطبيين غير الأجراء، حسب بيان توصلت به “الصباح”، مبرزة أن المرسوم “لم تكتمل فيه المشاورات، وتم بشكل صادم تحديد دخل جزافي يفوق قدرة المهنيين مما جعل التنسيقية الوطنية لممثلي المروضين الطبيين، توجه عدة مراسلات لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الصحة ووزارة التشغيل”.

وأوضحت التنسيقية ذاتها، أن المؤسسات المعنية لم تفتح باب الحوار، لإيجاد حلول لهذه الفئة، “التي عانت غياب التقنين منذ 1959 إلى 2019، مما جعل الممارسة غير الشرعية تؤزم الأوضاع المالية للقطاع “.

وأضافت التنسيقية، أنه “وبعد استنفاد جميع سبل الحوار تم اللجوء للقضاء، عن طريق دعوى إلغاء المرسوم للضرر، حتى تكون المؤسسة القضائية هي الفيصل في هذا الملف، الذي يضع عددا كبيرا من العيادات على حافة الإفلاس، لأن المساهمات الشهرية المفروضة مرتفعة جدا، وستطبق بأثر رجعي من غشت 2020، حسب مراسلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مقابل سلة خدمات تفتقر لما هو ضروري، مثل التعويض عن العجز و التوقف عن العمل”.

عصام الناصيري