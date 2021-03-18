حبيركو تختار “الصمت”

اختارت صفاء حبيركو الممثلة ومقدمة برامج تلفزيونية التزام الصمت، بعد الانتقادات التي وجهت إليها، واتهامها بتكريس “العنصرية”.

ورغم أن بعض الفنانين والمشاهير صوبوا، أيضا، فوهة مدفعيتهم في اتجاه حبيركو بعد تداول صور من حفل عقيقة توأمها، لم تعلق على الجدل الذي أثارته صورة ظهرت فيها رفقة زوجها ورضيعيهما، وشخص أسمر البشرة يحمل مظلة تحميهم من أشعة الشمس.

وحاولت “الصباح” الاتصال بحبيركو وأيضا بمدير أعمالها، من أجل أخذ موقفهما من الضجة التي أثارتها الصورة، وأيضا من الحملة التي شنت ضد الممثلة، إلا أن هاتفهما ظل يرن دون مجيب.

وتداول عدد من النشطاء الصورة المثيرة للجدل، مرفوقة بتعاليق تتضمن اتهامات مباشرة لحبيركو وزوجها بالعنصرية، فيما اعتبر البعض الآخر أن صفاء وزوجها حاولا تقليد البروتوكول الملكي خلال احتفالهما. وأقامت صفاء حبيركو، حفل عقيقة توأمها «نايل ونيليا»، قبل أسابيع بمنزلها بالبيضاء، وبحضور عدد محدود من المقربين نظرا للظروف التي فرضتها الجائحة، إلا أنها اختارت نشر تفاصيل احتفالها نهاية الأسبوع الماضي.

إ. ر