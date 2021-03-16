بلمو يضغط على “زر أسود لقتل الربيع”

صدر حديثا للشاعر محمد بلمو ديوان جديد بعنوان “زر أسود لقتل الربيع”، صادر عن منشورات مؤسسة “مقاربات”.

وتتضمن مجموعة “زر أسود لقتل الربيع” نصوصا مختارة من مجموعات شعرية سابقة لمحمد بلمو، بالإضافة إلى نصين جديدين هما “وحدها النوافذ” وهو نص شعري يرصد التغيرات اللامتوقعة بسبب انتشار الوباء والحجر الصحي حيث تصبح النوافذ وحدها التي تتيح النظر خارج البيت، ثم “زر أسود لقتل الربيع” وهو نص يختتم به المجموعة ويتحدث عن التغيرات الكبيرة التي عرفها الإنسان بسبب انتشار الآلة وخصوصا انتشار الحواسيب والهواتف الذكية والوقوف عند التخوفات والآثار السلبية التي يشكلها الإفراط في الارتهان بهذه الآلات في كل شيء.

أما باقي نصوص الديوان فهي “السجن أحيانا” و”حفاوة” و”سفر الخرير” و”مطر” و”عراء” من المجموعة الأولى “صوت التراب” و”بيانات للحزن والفرح” و”رسالة وداع إلى السيد شوينغوم” و”لم يمهلني كي أراك” و”جواب”.

عزيز المجدوب