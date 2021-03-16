عيد ميلاد باريسي لبوكيتينو

وصف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، عيد ميلاده الأخير، الذي احتفل به بباريس، بأنه الأجمل، بالنظر إلى جمال المدينة، وتعاطف جماهير فريق العاصمة الفرنسية معه.

وكسب المدرب الأرجنتيني حب جماهير سان جيرمان، بعد النتائج الجيدة التي حققها معه أخيرا، بعد رحيل الألماني توماس توخيل، أهمها الفوز على برشلونة بأربعة أهداف لواحد، في ذهاب ثمن نهاية عصبة أبطال إفريقيا في «كامب نو».

وتلقى بوكيتينو لهذه المناسبة، رسائل كثيرة من محبي سان جيرمان، الذين تمنوا له التوفيق وشكروه على إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات، كما طالبوه بالتركيز على الفوز بعصبة الأبطال، التي خسر الفريق نهايتها الموسم الماضي أمام بايرن ميونيخ، بهدفين لصفر.