جيرارد يعيد رينجرز للقمة

أعاد الدولي الإنجليزي السابق ستيفن جيرارد، أسطورة ليفربول السابق ومدرب رينجرز غلاسكو الحالي، فريقه إلى القمة مجددا، بعد نيل لقب الدوري الاسكتلندي للمرة 55 في تاريخ النادي.

وأنهى جيرارد سيطرة سيلتيك عن الدوري طيلة تسع سنوات السابقة، بتحقيق اللقب، دون هزيمة لحد الآن، على بعد شهر من نهاية المنافسات رسميا.

ومع الفوز باللقب، حذرت جماهير رينجرز، مسؤولي النادي من رحيل جيرارد، إلى ليفربول، الذي يسعى لجعله بديلا للمدرب يورغن كلوب، بعد نهاية عقده.

وطالبت جماهير رينجرز، إدارة النادي بالحفاظ على الأسطورة الإنجليزية، الذي أثبت أنه مدرب رائع، علما أن هذه ثاني محطة تدريبية له، بعدما أشرف على الفريق الثاني لليفربول.