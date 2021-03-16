سامباولي يحل بمارسيليا

حل المدرب الأرجنتيني، خورخي سامباولي، مدرب إشبيلية ومنتخب الأرجنتين وسانتوس البرازيلي سابقا، بمارسيليا، ليشرف على تدريب الفريق، الذي يعيش أزمة نتائج خانقة.

ويعوض سامباولي، المدرب البرتغالي أندري فياس بوياش، الذي أقيل من منصبه، بعد توالي النتائج السلبية، إذ عوضه مؤقتا المدرب المغربي ناصر لارغيت، الذي تلقى تحية كبيرة من مسؤولي الفريق الفرنسي، وجمهوره، بعدما قدم رفقته مباريات رائعة، قبل انتقاله لنادي «كان» نهاية الموسم الرياضي الجاري.

ووافق سامباولي على تولي تدريب مارسيليا، على أن يصبح المشرف العام على الفريق الأول، وخاصة الانتدابات، التي كانت من بين أسباب رحيل البرتغالي بوياش.

كما سبق له تدريب فرق ومنتخبات كثيرة، من بينها منتخب الشيلي ونادي إشبيلية وسانتوس وأتلتيكو مينيرو البرازيليين.