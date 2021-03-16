وفاق بوزنيقة ينبعث من جديد

عاد وفاق بوزنيقة لكرة القدم إلى الواجهة من جديد، بعد حله قبل خمس سنوات، بسبب تقديم اعتذار عام.

وأعاد بعض مسيري الفريق لم شمله، بعقد جمع عام تأسيسي، والمشاركة في بطولة عصبة الغرب، إذ صعد الموسم الماضي إلى القسم الشرفي، قبل أن يصعد هذا الموسم إلى القسم الممتاز.

وأنهى وفاق بوزنيقة مرحلة الذهاب في الصدارة، مع توفره على مباراتين ناقصتين.

ويحظى وفاق بوزنيقة بدعم المجلس البلدي، من أجل العودة إلى الواجهة، وتمثيل المدينة في بطولة الهواة، كما عاد إليه مستشهره، رغم ممارسته في القسم الشرفي، ويتعلق الأمر بشركة للتدبير المفوض لقطاع النظافة.

ع.م