تعبئة لإنجاح التلقيح بمكناس

توافد عشرات المواطنين، أخيرا، على مركز التلقيح دار الشباب عبد الكريم الخطابي بباب بوعماير بمكناس، خاصة من الفئات الهشة للاستفادة من الجرعة الأولى من اللقاح المتاح بشكل مجاني، حيث تجري العملية في احترام تام للبروتوكول الطبي المعتمد والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

ولم تقتصراستجابة المواطنين لأخذ الجرعة الأولى من اللقاح على المغاربة فحسب، بل انخرط كذلك الأجانب المقيمون بالمغرب بشكل مكثف، كما عرفت العملية إقبالا كبيرا للمغاربة اليهود، نخص بالذكر، حاييم طوليدانو المقاوم والفاعل الجمعوي والسياسي ورئيس الجالية اليهودية في مكناس ورئيس جمعية “آخر واجب”، الذي، خضع بدوره للتلقيح بالمركز الصحي المذكور، تلبية للواجب الوطني وفق تعبيره، داعيا جميع المغاربة يهود ومسلمين إلى الانخراط وبشكل مكثف في عملية التلقيح، للحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا المستجد .

وأثنى طوليدانو على سير عملية التلقيح بمكناس، بفضل تظافر جهود الجميع، وقال “كلشي داير خدمتو في مكناس، العامل عبد الغني الصبار داير كل ما فجهدو باش دوز عملية التلقيح بسلام، ونفس الشيء بالنسبة إلى مصطفى الشبلي، رئيس الشؤون الداخلية بالعمالة، وقائد الملحقة الإدارية العاشرة أمين الحسيني، والأطباء والفراملية ، كلشي خدام الحمد الله”، على حد تعبيرحاييم.

حميد بن التهامي (مكناس)



