بلبصري يحكم ديربي الزمامرة وآسفي

تلكوشت: المباراة صعبة ونسعى للفوز بها

عينت المديرية المركزية للتحكيم الحكم جمال بلبصري لقيادة مباراة ديربي دكالة عبدة، بين نهضة الزمامرة وأولمبيك آسفي ضمن منافسات الدورة التاسعة لبطولة القسم الأول، اليوم (السبت)، انطلاقا من الخامسة والربع، بملعب العبدي بالجديدة.

وسيكون الحكم الرئيسي مؤازرا بمساعديه محمد فرح وفريد جويليل، فيما تم تعيين عمر شداد من عصبة البيضاء حكما رابعا، ونور الدين الجعفري حكما لـ «الفار» بمساعدة امحمد الرباني.

ويتذيل الفريق المضيف سبورة الترتيب برصيد ست نقاط، جمعها من فوزه في مباراتين، فيما يوجد الفريق العبدي في المركز السابع برصيد 11 نقطة، جمعها من فوزه في ثلاث مباريات وتعادلين، علما أنه انهزم في ثلاث مباريات.

وأكد ياسين تلكوشت، المعد البدني لفريق آسفي، أن الاستعدادات لهذه المباراة مرت في ظروف جيدة، وقال في تصريح ل»الصباح»، «اشتغلنا بشكل أكبر على إخراج اللاعبين من آثار الهزيمة، التي كانت غير متوقعة في الدورة الماضية أمام الفتح الرياضي، حاولنا إقناعهم برد فعل إيجابي في المباراة المقبلة».

وتابع «ستكون المباراة صعبة، لأن المنافس يقبع في أسفل الترتيب، وهي رتبة لا تليق به، كما يتوفر على لاعبين جيدين، وبالتالي سيحاول الخروج من المركز الأخير، وهذا ما سيزيد المباراة صعوبة».

وأضاف «نحن أيضا عازمون على تحقيق الفوز، وجميع اللاعبين على أتم الاستعداد، للعودة بالنقاط الثلاث للبقاء ضمن فرق المقدمة».

حسن الرفيق (آسفي)