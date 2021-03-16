بنشعبون ينهي معاناة الممرضين المجازين

قرار بتسوية وضعية 5 آلاف ممرض بأثر رجعي بكلفة 230 مليون درهم

كشفت مصادر مقربة من نقابات الصحة، أن وزارة والاقتصاد المالية وافقت على تسوية ملف الممرضين المجازين ذوي تكوين سنتين، بعد عقود من الانتظار.

وأوضحت مصادر ذاتها أن محمد بنشعبون، وزير المالية وافق كتابيا على مراسلات وزارة الصحة بشأن ملف هذه الفئة، والتي تشمل أزيد من خمسة آلاف ممرض، يعتبرون من «شيوخ التمريض»، الذين قدموا خدمات جليلة لقطاع الصحة، وساهموا في تأطير آلاف الممرضين الشباب.

وكشفت مصادر “الصباح” أن الغلاف المالي المخصص لهذه التسوية، يقدر بـ 230 مليون درهم، ويهم آلاف الممرضين، أغلبهم يقترب من سن التقاعد، ظلوا ينتظرون إنصافهم، منذ 26 أكتوبر 2017، تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد لهيأة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات.

وبإقرار هذه التسوية، تكون وزارة المالية قد وضعت حدا لملف ظل يشكل مصدر توتر اجتماعي بقطاع الصحة، والذي أخذ وقتا طويلا من الحوار الاجتماعي، قبل الإقرار بالتسوية المالية بأثر رجعي.

وفي انتظار الكشف عن التفاصيل التقنية لهذه التسوية، يتساءل الممرضون المعنيون والنقابات الصحية، عن تفاصيل ومضمون الاتفاق المذكور.

وفي هذا الصدد، راسل مصطفى الشناوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير الصحة، يطالب فيها بالكشف عن تفاصيل جواب وزير المالية، والحل الذي يقترحه قبل صياغة المرسوم التعديلي لمرسوم 2017، الخاص بهيأة الممرضين وتقنيي الصحة.

كما تساءل الشناوي للمناسبة عن مآل الملف المطلبي، وباقي النقط الثلاث الأساسية، التي تم الاتفاق بشأنها بين النقابات والوزارة ، والتي تهم الزيادة في التعويض عن الأخطار المهنية لكل الفئات وبشكل عادل ومنصف، ومراجعة القانون الأساسي للأطباء بداية بـ 509، والزيادة في التعويضات، وإضافة درجتين، وتغيير النظام الأساسي للمساعدين الطبيين، بتغيير الاسم وإضافة درجتين.

وأكد حبيب كروم عن المنظمة الديمقراطية للصحة، أن وزارة الصحة ستستدعي النقابات الصحية للكشف عن حيثيات الاتفاق والتسوية المالية بأثر رجعي لهذه الفئة، والصيغة العملية لتنزيلها ، خاصة أن الأمر يهم فئة من سلالم مختلفة وممرضين أغلبهم يشارف على التقاعد، بل منهم من وافته المنية، وهو ينتظر تسوية وضعيته المالية.

وأوضح كروم في حديث مع “الصباح”، أن هذا الملف أخذ وقتا طويلا، إذ تم إقصاؤهم من قانون 1993.

وأكد كروم في تصريح لـ”الصباح” أن هذه الفئة تعرضت للتهميش والإقصاء منذ 2017 على عهد وزير الصحة السابق أنس الدكالي، ليعاد طرحه من جديد مع خالد أيت الطالب، الوزير الحالي، موضحا أن من شأن التعجيل بتنزيل المرسوم، إنهاء معاناة وانتظار آلاف الممرضين، والاعتراف بخدماتهم الجليلة، خاصة في ظرفية مواجهة “كوفيد 19″، والانخراط الواسع في حملة التلقيح.

وطالبت التنسيقية الوطنية للممرضات والممرضين المجازين من الدولة ذوي سنتين من التكوين، في رسالة سابقة إلى رئيس الحكومة، بـتسوية ملفهم، والتدخل السريع لتطبيق مخرجات الحوار القطاعي الصحي، والذي تضمن مطلب الترقية الاستثنائية بأثر رجعي إداري ومالي، ابتداء من 26 أكتوبر 2017 تاريخ صدور النظام الأساسي الجديد لهيأة الممرضين.

برحو بوزياني