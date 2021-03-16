رسالة رياضية: ملف فاخر

تدبير ملف المدرب امحمد فاخر يتم بطريقة انتهازية من قبل البعض، وعاطفية ومندفعة، من قبل البعض الآخر، لنتأمل:

أولا، المدرب اشتغل مع الرجاء بموجب عقد احترافي، والنادي لم يصرف مستحقاته المالية طبقا لذلك العقد، لكن المسيرين رفضوا التواصل معه، من أجل إيجاد طريقة ودية لصرف تلك المستحقات، ما جعله يلجأ إلى الجهات المختصة، بعدما انتظر أكثر من سنتين.

وحصل فاخر على حكم بصرف تلك المستحقات، لكن المسيرين لم يصرفوها له، فيما صرفوا مستحقات المدرب الإسباني كارلوس غاريدو ومساعديه، لذا كان من الطبيعي بالنسبة إليه أن يسلك المساطر القانونية، لضمان حصوله على حقوقه.

ثانيا، فاخر مدرب محترف، وليس مشجعا، وبالتالي من حقه أن يحصل على مستحقاته، ويكفي أن الرجل انتظر سنتين، وبحث جاهدا عن إيجاد حل ودي للمشكل، لكن المسيرين أغلقوا الباب في وجهه، مثلما ما فعلوا مع لاعبين آخرين، آخرهم عادل كروشي الذي لم يجد حتى من يرد على مكالماته، لإيجاد وسيلة لتدبير نصف مليار تقريبا مازالت عالقة في ذمة النادي.

فمشكلة المسيرين الحاليين أنهم لم يأتوا بحلول جذرية لأزمة النادي، رغم أنهم كانوا على علم بكل تفاصيلها وبكل الديون والملفات العالقة، مفضلين وضع الناس أمام الأمر الواقع، إذ أحالوا اللاعبين والمدربين على لجنة النزاعات، والمستخدمين والممونين على القضاء، واستنجدوا بالمشجعين والمنخرطين لجمع المساهمات، ما يضر بصورة النادي، أما فشلهم في ملف الانتدابات، فتلك قصة أخرى.

ثالثا، وهذا هو المهم، فالرجاء لا يحتاج إلى حل المشاكل المالية، وتدبير المستحقات العالقة، بل إلى مشروع ضخم، لتطوير النادي لكي يبقى رائدا في المغرب وإفريقيا، أما الحلول الترقيعية وتصدير الأزمات وتشويه صورة أبناء النادي وضمنهم فاخر، وتوريطهم مع الجمهور، فقد يخفف المشاكل الآنية حقا، لكنه لن يبني رجاء المستقبل. إطلاقا.

عبد الإله المتقي