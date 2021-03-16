تقنين القنب الهندي … صراع “البام” و”بيجيدي” يتجدد

الانتخابات تفسد النقاش الهادئ والعلمي بين أحزاب حول التقنين

أثار النقاش العمومي حول تقنين القنب الهندي، من جديد، التجاذبات السياسية القائمة بين العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، منذ 2015، رغم التغير الطفيف الذي شهده المشهد الحزبي، المتمثل في استقالة إلياس العماري، عراب قانون التقنين، من منصبه أمينا عاما لـ «البام»، ومن رئاسة جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنطقة المعنية بهذا القانون، وإزاحة عبد الإله بنكيران، من الأمانة العامة للعدالة والتنمية، ورئاسة الحكومة.

ومع اقتراب موعد أطول مسلسل انتخابي محلي وتشريعي، الصيف المقبل، انتعش التراشق الكلامي بين الطرفين، وأعاد بنكيران، على الخصوص، عقارب الساعة إلى الفترة السابقة التي كان يدبر فيها الحكومة، إذ رفض، بالمطلق، المصادقة على مقترحات قوانين وضعها فريق “البام» والفريق الاستقلالي، وتهم العفو عن المزارعين الصغار للقنب الهندي، الفارين من العدالة، والبالغ عددهم قرابة 34 ألفا، وتقنين هذه «النبتة” لأغراض طبية وصيدلانية.

وبرر بنكيران رفضه هذا بدعوى أن المعارضة تسعى إلى استغلال القانون لاستقطاب أصوات الناخبين في كل المدن والأقاليم والقرى والجبال بشمال المنطقة، وتحقيق الاكتساح، وإضعاف حظوظ العدالة والتنمية في الفوز مجددا لقيادة الحكومة.

وشن بنكيران حربا كلامية اتهم فيها خصومه السياسيين، بـ «البانضية»، الذين يريدون تشجيع تدخين “الحشيش”، وسرقة صناديق الاقتراع، ورد عليه «الباميون»، وبينهم العماري، واصفين إياه بممارسة الشعبوية، وبأنه “يريد الهيمنة على الحقل السياسي، ويخلط بين القنب الهندي، المادة الخام، وما تروجه شبكات الاتجار في المخدرات، التي جعلت هذه النبتة مادة ضارة، داعيا المجالس الوطنية إلى التحكيم بين الطرفين، عبر إجراء دراسات ميدانية، والاستعانة بما أنجز من أعمال علمية على الصعيد الدولي.

وعاد بنكيران مجددا إلى الساحة السياسية ليخلط أوراق الأحزاب، رغم حصوله على معاش استثنائي قدره 7 ملايين، وعدم حشر أنفه في أي قضية من القضايا، إلا إذا فتحت معه الجهات الرسمية، إمكانية التحدث في ملف معين بتوجيه ما لتحقيق أهداف سامية هي أكبر من الأشخاص والأحزاب، لكي يخدم المصالح العليا للوطن.

لكن بنكيران لم يستوعب الرسالة وخاض في أمور وصلت إلى حد التنغيص على صديق عمره سعد الدين العثماني، الذي منذ أن تولى أمانة الحزب ورئاسة الحكومة، وهو يهاجمه، ما يعني نفسيا أن بنكيران يحسد العثماني، وأنه يمارس الديكتاتورية في اتخاذ القرار، وأنه يعتبر نفسه من الملائكة والآخرين شياطين، وهذا يتطلب زيارة طبيب نفسي للتخفيف من الضغط الذي يختزنه بنكيران في لاشعوره منذ أن تمت تنحيته من رئاسة الحكومة، إذ لم يتخلص من عقدة أن “إخوانه خانوه”، حينما قبلوا بشروط تشكيل الحكومة، بعد أن رفضها بعبارته الشهيرة «انتهى الكلام”.

فهل سينتهي الكلام، بشق حزب “بيجيدي» إلى نصفين، باستقالة بنكيران، وأتباعه وتشكيل حزب آخر، على بعد أشهر من الانتخابات، ومنح هدية على طبق من ذهب لـ”الباميين» لتسجيل أهداف انتخابية في مرمى “بيجيدي»، خاصة بعد أن مني “المصباح” بهزيمة القاسم الانتخابي الجديد، الذي سيحرمه من 36 مقعدا مقارنة مع نتائج 2016؟

أحمد الأرقام