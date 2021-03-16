“مداولة” على “الأولى”

سيكون مشاهدو قناة «الأولى»، غدا (الأحد)، على موعد مع حلقة جديدة من برنامج «مداولة»، ابتداء من الساعة التاسعة و50 دقيقة.

وستتطرق حلقة غد من «مداولة» إلى موضوع « إﺿﺮﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻋﻤﺪﺍ»، وهي الحلقة التي سيكشف فيها بعض تفاصيل محاكمة واقعية جرت أطوالها قبل مدة في إحدى محاكم المملكة.

ويعد «مداولة» من البرامج القانونية التثقيفية الاجتماعية، من إعداد الدكتورة رشيدة أحفوظ، إذ غالبا ما يتم تسليط الضوء على مجموعة من القضايا، التي يواجهها بعض الأشخاص، والمستوحاة من واقع المجتمع المغربي.

ويهدف البرنامج إلى توعية المشاهدين بمشاكل القضاء، من خلال طرح ملفات وقضايا من واقع المحاكم المغربية، سيما أن البرنامج يستمد مواضيع حلقاته من وحي الواقع ومن ملفات تدور في ردهات المحاكم، وتتم صياغتها في قالب درامي.

وتجسد شخصيات البرنامج، نخبة من الممثلين، إذ في كل حلقة يتم الاعتماد على أسماء معروفة في الساحة الفنية وأخرى شابة في بداياتها الفنية، سيما من خريجي معاهد التنشيط والتمثيل.

إ. ر