إيقاف متهم بالتزوير بمكناس

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس بتنسيق وثيق مع مصالح الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أخيرا، شخصا من ذوي السوابق العديدة، للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله.

وحسب مصادر»الصباح»، جرى إيقاف المشتبه فيه الثلاثيني، بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، للاشتباه في صلته بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الوثائق التعريفية ووثائق تسجيل السيارات، والتي سبق أن أسفرت الأبحاث المنجزة بخصوصها عن اعتقال شخصين من أفرادها، قبل أن تتم إحالتهما على النيابة العامة المختصة في غضون يناير من السنة الجارية.

حميد بن التهامي (مكناس)