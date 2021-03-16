الوداد يفرط في الفوز أمام تطوان

زوراق يثير الجدل بإلزام اللاعبين بالجلوس في كرسي الاحتياط

تمكن المغرب التطواني من الرجوع في النتيجة، وتحقيق تعادل ثمين أمام ضيفه الوداد الرياضي، أول أمس (الخميس)، بعد أن كان متأخرا بهدفين لصفر، مند الدقيقة 17، من انطلاق المباراة، التي احتضنها ملعب الحسن الثاني بفاس لحساب الدورة التاسعة من منافسات القسم الأول.

وافتتح الوداد التسجيل عن طريق المهاجم التنزاني سايمون مسوفا في الدقيقة الثانية عشرة بضربة رأسية، قبل أن يضيف أيوب الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة عشرة، بضربة رأسية أيضا.

وأهدر الوداد الرياضي فرصة توسيع الفارق، وتسجيل الهدف الثالث في أكثر من مناسبة، ليتمكن المغرب التطواني من تقليص النتيجة عن طريق هشام الخلوة في الدقيقة 35، وتسجيل هدف التعادل، بعدها بدقيقتين بواسطة محمد كمال.

وسيطر الوداد على أطوار المباراة، دون أن يتمكن من تسجيل هدف الفوز.

واكتفى التونسي فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، بإجراء تغييرين، بعد أن أشرك محمد أوناجم دقائق من انطلاق الشوط الثاني، مكان الليبي مؤيد اللافي، ثم أيمن الحسوني، مكان يوسف المودن، وتراجع لاعبو المغرب التطواني من أجل الحفاظ على نتيجة التعادل، ولم تشكل هجومات المغرب التطواني أي خطورة على مرمى الحارس رضا التكناوتي.

وأجرى جمال الدين الدريدب، مدرب المغرب التطواني، خمسة تغييرات، إذ أخرج المهاجم مصطفى اليوسفي وأشرك متوسط الميدان سفيان أزنابط، ثم أخرج نصير الميموني وأنس جبرون وهشام خلوة ومحمد كمال، وأقحم توفيق الصفصافي ويوسف التورابي وأنس المرابط والتنزاني شعبان إيد تشيلوندا.

وأثار عادل زوراق، حكم المباراة، الجدل عندما أمر اللاعبين الاحتياطيين بالجلوس في كرسي الاحتياط، عوض المدرجات، كما ينص على ذلك بروتوكول الجامعة، وأنذر توفيق الصفصافي والحارس رضا بونغا، مطالبا إياهم بتطبيق قراره.

واستعاد الوداد بعد هذا التعادل صدارة الترتيب، إلى جانب الرجاء، بمجموع 19 نقطة، فيما حل المغرب التطواني في المركز 11، إلى جانب الدفاع الحسني الجديدي والفتح الرياضي برصيد تسع نقاط.

تصريحات

الدريدب: التعادل إيجابي

قال جمال الدريدب، مدرب المغرب التطواني، إن التعادل إيجابي أمام فريق من حجم الوداد، وأكد أن المغرب التطواني في طريقه الصحيح. وقال الدريدب”استقبلنا هدفين في وقت مبكر، وتمكنا من الرجوع في النتيجة بطريقة تؤكد مدى تركيز اللاعبين خلال المباراة، وتطبيقهم للتعليمات بشكل جيد”.

وأضاف “نتيجة التعادل أمام الوداد، الذي يضم أفضل اللاعبين على المستوى الوطني والإفريقي نتيجة إيجابية، خصوصا اننا وجدنا أنفسنا متأخرين بهدفين مع انطلاق المباراة”.

وتابع “فخور بجميع لاعبي فريقي لأدائهم الجيد، وانضباطهم التكتيكي على رقعة الميدان”.

البنزرتي: أضعنا فوزا سهلا

صرح فوزي البنزرتي، مدرب الوداد، أن فريقه ضيع فوزا سهلا، بسبب أخطاء دفاعية في الشوط الأول.

وأضاف البنزرتي “كان بإمكاننا حسم المباراة مبكرا، من خلال تسجيل هدف ثالت، يصعب كثيرا عودة المغرب التطواني في النتيجة. بعد نهاية الشوط الأول بغرفة الملابس حملت اللاعبين مسؤولية استقبالنا هدفين، إثر التراخي الذي حصل، خصوصا بعد تسجيلنا هدفين في وقت مبكر”.

وأكد المدرب التونسي “قدمنا شوطا ثانيا في المستوى المطلوب، ولعبنا بشكل جيد. سيطرنا وخلقنا مجموعة من الفرص الحقيقية للتسجيل، لم نوفق في ترجمتها إلى هدف ثالث”.

خالد المعمري (فاس)