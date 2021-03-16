السجن لـ”مايكل” بالجديدة

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة متهم والحكم عليه ب6 أشهر حبسا نافذا بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية لتسهيل خروج أشخاص من التراب الوطني بطريقة سرية والسكر العلني البين وحيازة المخدرات استهلاكها وخرق حالة الطوارئ الصحية. وسبق للضابطة القضائية لدى الدرك الملكي إيقاف ثلاثة أشخاص على ذمة القضية ذاتها، وظل المتهم الملقب بـ»مايكل» في حالة فرار. وتم إيقافه وهو في حالة سكر بميناء الجديدة، وبعد تنقيطه، تبين أنه موضوع مذكرة بحث. وبعد استرجاعه لوعيه، تم الاستماع إليه، من قبل الضابطة نفسها، وصرح أن شواطئ الجديدة عرفت، تزامنا مع تفشي فيروس كورونا، حركة دؤوبة في مجال «الحريك». وأضاف أنه تعرف على أحد المتهمين المتحدرين من المدن الشمالية وعبر له عن رغبته في الهجرة سرا لتحسين دخله وضمان عيشه.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)