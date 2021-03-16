هل ستحشر المحكمة الدستورية في قضية سياسية؟

فحص مطابقة التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي لا يدخل في اختصاصها

عرف مجلس النواب أخيرا نقاشا قويا حول قضية القاسم الانتخابي، ومن بين الوسائل التي استعملت في ذلك النقاش التعبير عن إرادة المعارضين للتعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي الذي أدخل على المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، اللجوء إلى المحكمة الدستورية بدعوى أن التعديل المذكور مخالف للدستور.

عبد الكبير طبيح *

حقا إن المحكمة الدستورية ستضع يدها على التعديلات التي أدخلت على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، لأن الفصل 132 من الدستور يلزم أن تحال كل القوانين التنظيمية على المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور. إذ تنص تلك المادة على ما يلي:

” تحال على المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها للدستور”.

وأن صيغة “لتبت في مطابقتها للدستور” يستعملها كذلك القانون التنظيمي 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية.

دلالات صيغة “ليس فيه ما يخالف الدستور”

غير أن مهمة البحث في مطابقة قانون معين للدستور لا تعني أن مهمة المحكمة الدستورية هي آلية، أي ان مهمتها أن تقدم جوابا ب ” نعم ” أو ” لا”.

بل إن المجلس الدستوري سابقا، والمحكمة الدستورية حاليا، استفادا من المستوى العلمي الرفيع لرؤسائهما والمجهود الكبير لأعضائهما فأبدعا في خلق صيغ لا تتناقض مع مهامهما الدستورية، لكنها صيغ جعلت المجلس الدستوري والمحكمة الدستورية يتحللان من شرط الجواب بالمطابقة أو عدم المطابقة مع الدستور عندما تثار أمامهما قضية مجتمعية، لكن غير منصوص عليها في الدستور. فهل يصرحان بعدم مطابقتها للدستور فقط لأنها غير مذكورة فيه؟

وهكذا صدرت قرارات دستورية استعملت فيها صيغة ” ليس فيه ما يخالف الدستور” وهي صيغة عميقة، تقول بواسطتها المحكمة الدستورية، إن قانونا معينا رغم أن مقتضياته لا تتطابق مع مقتضيات الدستور. إلا أن ذلك القانون ليس فيه ما يخالف الدستور، فيسمح بتنفيذه.

لهذا نقرأ في عدة قرارات أن فصولا معينة في القانون المعروض على المحكمة الدستورية توصف بصيغة أنها ” مطابقة للدستور” أو ” غير مطابقة للدستور”. كما نجد بعض الفصول في القانون نفسه توصف بصيغة ” ليس فيها ما يخالف الدستور”.

غير أن من المفيد الوقوف عند الصيغتين أي صيغة ” مطابقة للدستور” وصيغة ” ليس فيه ما يخالف للدستور” لنقول إن الأمر ليس اختلافا في اللغة أو التعبير أو الصياغة. بل في تقديري هو أعمق من ذلك، أي أن تلك الصيغ تحمل تأويلا إيجابيا عميقا لقواعد الدستور. كيف ذلك؟

الدستور سقف للحقوق والواجبات

يظهر أن المحكمة الدستورية عندما تستعمل صيغة ” مطابق للدستور” فهي تجعل من الدستور سقفا للحقوق والواجبات، وبالتالي لا تسمح للبرلمان بأن يسن قوانين تتجاوز الحقوق أو الواجبات المنصوص عليها في الدستور، باعتباره هو التعاقد بين الأفراد والجماعات والدولة في المجتمع، ولا يمكن تجاوز الدستور فيما قضى به.

لكن عندما تستعمل المحكمة الدستورية صيغة ” ليس فيه ما يخالف للدستور” فإنها تجعل من قواعد الدستور عتبة للحقوق والواجبات، أي أن البرلمان يمكنه أن يسن أي قاعدة قانونية لا يوجد في الدستور ما يخالفها.. وهو ما يعني أن ذلك القانون قد يتجاوز الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور لكنه لا يتعارض معه.

لماذا هذا التقديم؟

هذا التقديم يمهد للدخول إلى موضوع هذا المقال الذي هو هل يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية فحص القاعدة القانونية المتعلقة بتوزيع المقاعد في انتخابات أعضاء مجلس النواب، أي القاسم الانتخابي؟

القاسم الانتخابي لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية

يصعب الجزم بالقول بأن المحكمة الدستورية يدخل في اختصاصها فحص مطابقة التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي أو لا يدخل في اختصاصها، وذلك في انتظار الرأي النهائي الذي سيصدر عنها عندما يحال عليها التعديل المذكور.

لكن، لا شيء يمنع من إبداء وجهة نظر والمساهمة في هذا النقاش الغني، وهي وجهة نظر قد تكون صحيحة أو قد تكون غير ذلك، وتبقى دائما قابلة للنقاش.

وفي تقديري الشخصي أن فحص مطابقة التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي الذي أدخل على المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا يدخل في اختصاص المحكمة الدستورية للأسباب التالية:

أولا: القاسم الانتخابي لا علاقة له بالدستور

إن القواعد القانونية المتعلقة بالقاسم الانتخابي لا علاقة لها بالدستور، لأن الدستور لم ينص ولم ينظم كيفية توزيع مقاعد البرلمان بعد عملية التصويت، وإنما أحال كيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب والتقسيم الانتخابي على قانون تنظيمي، وذلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 62 من الدستور الذي ينص على ما يلي:

«يبين قانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابهم ومبادئ التقسيم الانتخابي والشروط القابلة للانتخاب وحالات التنافي وقواعد الحد من الجمع بين انتدابات ونظام «المنازعة الانتخابية.»

إحالة كيفية تنظيم انتخاب أعضاء مجلس النواب على قانون تنظيمي من قبل الدستور، يجب ألا تقرأ قراءة شكلية، أي القراءة التي تؤدي الى القول إن الدستور ليس له متسع من الفصول ليخصصها لكيفية انتخاب أعضاء مجلس النواب فأحالها على قانون تنظيمي.

بل تقرأ تلك الإحالة على أن نظام انتخاب البرلمان ومبادئ التقسيم الانتخابي وغيرها مما هو منصوص عليه في الفصل 62، ليست قواعد دستورية أصلية، و ليست لها قوة الإلزامية المتوفرة لقواعد الدستور. بل هي قواعد ذات قوة ملزمة، لكنها أقل من القواعد المنصوص عليها في الدستور. وإن كان الفقه الدستوري يصف القوانين التنظيمية بالقوانين المكملة للدستور.

إن إحالة كيفية تحديد مبادئ التقسيم الانتخابي على قانون تنظيمي، هي إحالة من أجل الاختصاص، أي أن الدستور يعتبر تحديد مبادئ التقسيم الانتخابي لا يدخل في اختصاص الدستور، وإنما يدخل في اختصاص القانون التنظيمي.

والفرق كما نعلم هو فرق كبير، لأن الدستور هو تعبير مباشر عن إرادة الأمة، لأنه يصوت عليه عن طريق الاستفتاء. بينما القانون التنظيمي هو تعبير غير مباشر عن إرادة الأمة ذاتها، لأنه يصوت عليه بواسطة ممثلي الأمة في البرلمان.

وهكذا يتبين أن الفرق بين الدستور وبين القانون التنظيمي هو الفرق بين التعبير المباشر عن إرادة الأمة. وبين التعبير غير المباشر عن إرادة الأمة.

وأن تصويت ممثلي الأمة على القواعد المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان بما فيها مبادئ التقسيم الانتخابي، هو من صلب اختصاص البرلمان، بالتالي ليست فيه مخالفة للدستور. لأن الدستور لا وجود فيه لأي قاعدة تتعلق بالتقسيم الانتخابي، حتى يمكن للمحكمة الدستورية البحث في مطابقتها مع القانون التنظيمي الذي يصوت عليه مجلس النواب.

ثانيا: القاسم الانتخابي قضية سياسية

إن إسناد تحديد القواعد القانونية المتعلقة بالتقسيم الانتخابي لقانون تنظيمي، يعني أن النية اتجهت لإخضاع القاسم الانتخابي للنقاش العام داخل البرلمان بين القوى السياسية الممثلة فيه، وهو ما يضفي عليها طابعا سياسيا، أي أن قواعد القاسم الانتخابي هي نتيجة التوافقات التي تقوم بها القوة السياسية في مجتمع معين.

إن الفصل 62 من الدستور عندما أحال تحديد قواعد التقسيم الانتخابي على القانون التنظيمي، أي على البرلمان فإنه، في الحقيقة، أحالها على التوازنات السياسية داخل مجلس النواب، لكي تحدد من خلالها قواعد التقسيم الانتخابي وفقا لأغلبية الأصوات، وهو ما يعني اعتراف الدستور بالطابع السياسي للقواعد القانونية المتعلقة بالقاسم الانتخابي.

لكن ما قد يخلق اليوم حرجا كبيرا للمحكمة الدستورية ولفقهاء الدستور والفاعلين السياسيين، هو أن التعديل المتعلق بالقاسم الانتخابي لم يصوت عليه الحزب الأكثر عددا في البرلمان والذي عين من بينه رئيس الحكومة الحالية، بل صوتت عليه أغلبية من أعضاء مجلس النواب، خارج الحزب الذي عين من بينه رئيس الحكومة.

أي أغلبية جديدة تكونت من برلمانيين لأحزاب مشاركة في الحكومة وبرلمانيين لأحزاب في المعارضة، وهذه الأغلبية الجديدة جعلت الحزب الذي عين منه رئيس الحكومة منعزلا وبالتالي أقلية في البرلمان.

انقلاب على رئيس الحكومة يستوجب استقالته

في الدول الديمقراطية عندما يحدث مثل هذا الانقلاب داخل البرلمان، وإذا لم ينجح رئيس الحكومة في الحصول على توافقات لتجاوز الأزمة كما هو واجب اليوم على رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، فإن ذلك الوضع تترتب عنه استقالة رئيس الحكومة، واستقالة الحكومة وفقا للأعراف الديمقراطية في الدول الديمقراطية.

هذا الانشقاق الذي وقع في صفوف الأغلبية هو انشقاق سياسي للحكومة وليس لا دستوريا ولا قانونيا. و بالتالي كل ما ينتج عنه هو سياسي بطبيعته، بما فيه قواعد التقسيم الانتخابي.

لكن، يجب أن لا نغفل أن أي تعديل للقانون التنظيمي ومنه تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب يمر عبر التصويت عليه في البرلمان.

ومن المعلوم أن عملية التصويت داخل مجلس النواب تخضع لمراقبة المحكمة الدستورية بخصوص مدى احترامها للنظام الداخلي للمجلس، انطلاقا من المادة 26 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي يجعل فحص مطابقة النظام الداخلي لمجلس النواب للدستور هو من اختصاص المحكمة الدستورية.

لذا يجب أن ننتظر ما ستقرره المحكمة الدستورية بخصوص هذه القضية، مع استحضار الفقرة الثانية من الفصل 134 من الدستور.

* محام بهيأة البيضاء