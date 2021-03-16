شعراء أمازيغ يلتئمون بتيزنيت

تحتضن تيزنيت فعاليات الدورة الأولى من ملتقى “أمرير” للشعر الأمازيغي، والمنظم من قبل المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة يومي 20 و21 مارس الجاري بفضاء المركز الثقافي محمد خير الدين.

وحسب بلاغ المنظمين، فإن المديرية تهدف من هذا الملتقى، الذي يأتي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للشعر، إلى أن يكون تقليدا ثقافيا لتثمين أحد مظاهر التراث الثقافي اللامادي، ومناسبة للقاء بين المبدعين المغاربة في مجال الإبداع الشعري بالأمازيغية وتكريم أعلام الشعر الأمازيغي.

وستعرف التظاهرة، تنظيم أمسيتين شعريتين بمشاركة شعراء أمازيغ ينتمون لمختلف جهات المملكة كالفنان والشاعر مولاي علي شوهاد وعبد الله المناني وخديجة اروهال وعياد الحيان وحياة بوترفاس ونزيهة اباكريم وحنان كاحمو ومحمد واكرار، إضافة إلى ورشات تكوينية في الأنشودة التربوية الأمازيغية، وندوة علمية تلامس بعض قضايا الشعر الأمازيغي وظواهره وجمالياته.

وسيكلل الملتقى بتتويج الفائزين في مسابقة “أمرير” للشعر الأمازيغي، التي أعلنت عنها المديرية في فبراير الماضي.

ع. م