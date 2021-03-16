محاكمة سائق تسبب في حادث مميت

تابعت النيابة العامة، أخيرا، سائق سيارة خفيفة تسبب في مقتل أربعة أفراد من عائلته في حادث سير على الطريق الإقليمية رقم 5314 الرابطة بين عين مديونة وبني وليد عبر بوعادل، في حالة اعتقال. وأمرت بإيداعه سجن عين عائشة، وأحالته على أول جلسة لمحاكمته أمام ابتدائية تاونات، التي أمهلته لتعيين محام للدفاع عنه.

ويواجه المتهم الأب لطفل عمره سنة ونصف سنة، أصيب بدوره بجروح في الحادث، تهم “التسبب في حادثة سير نتجت عنها أربع وفيات وجروح بسبب عدم الاحتياط والإهمال والإفراط في السرعة وعدم ملاءمتها لظرفي الزمان والمكان، مع عدم الوجود في وضعية تمكنه بالقيام بالمناورات اللازمة لتفادي الحادثة والتجاوز المعيب”.

وأوقف السائق من قبل مصالح الدرك بالمركز القضائي بعين عائشة، بالمستشفى بعد تماثله للشفاء، بعد ساعات من وقوع حادث أدى إلى وفاة أربع نساء ثلاث منهن زوجات أشقاء توفين في الحين، والرابعة قريبتهن التي توفيت في الطريق إلى المستشفى، متأثرات بجروح وكسور أصبن بها، كما السائق المصاب بدوره ووالده وابنه الصغير. وتتحدر العائلة من دوار بني قرة بجماعة بوعادل، وكانت في طريقها لحضور حفل زفاف بفاس، على متن سيارة يقودها المتهم حديث الحصول على رخصة السياقة، قبل أن تنقلب على الطريق بين عين مديونة وعين عائشة، بسبب فقدانه السيطرة على فراملها، أثناء محاولته التجاوز، دون اتخاذ الاحتياط اللازم، ولإفراطه في السرعة.

حميد الأبيض (فاس)