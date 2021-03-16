“بيجيدي” يتجه نحو الانشقاق

أتباع بنكيران يهاجمون العثماني ويخوضون معركة الأرض المحروقة

اهتز العدالة والتنمية على وقع تجميد عبد الإله بنكيران عضويته، بسبب المصادقة على مشروع قانون تقنين القنب الهندي بالمجلس الحكومي، أول أمس (الخميس)، ويتوقع أن يقدم استقالته، ويجر آخرين لإنشاء حزب جديد.

وتعرض وزراء الحزب لصدمة كبيرة، بعد إعلان بنكيران مقاطعته لهم، وعلى رأسهم سعد الدين العثماني، الأمين العام، رئيس الحكومة، ما اعتبر تمردا عليه، بتحريض الأتباع عليه، في سابقة لم يشهدها الحزب من قبل، ومقاطعة وزراء من أمثال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الذي شارك في هندسة ولادة حكومة العثماني، وعبد العزيز رباح، ومحمد أمكراز، وكذا القيادي لحسن الداودي، الذي ساند موقف العثماني.

وتجنب بنكيران ذكر عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، فيما لم يوجه أي تهمة للوزيرتين، جميلة مصلي، ونزهة الوافي.

وامتعض وزراء الحزب، الذين اتصلت بهم “الصباح”، مفضلين عدم الكشف عن أسمائهم، معتبرين أن بنكيران أخطأ التقدير، وسيتسبب في حدوث هزيمة للحزب، على بعد أشهر من موعد الانتخابات. وعبر قيادي في الحزب، في تصريح لـ “الصباح”، عن أسفه لما وقع، مفضلا بدوره عدم الكشف عن اسمه، احتراما لقرار أمينه العام، بعدم التعليق على تجميد بنكيران لعضويته، قائلا إن “بنكيران مارس “الحكرة” على صديق عمره العثماني”.

وسخر رواد “فيسبوك” من بنكيران، لأنه كتب رسالته بسرعة على ورق يستعمل في محلات البقالة، وطالبوه بأن يتنازل عن المعاش الاستثنائي المقدر بـ 7 ملايين، كي يكون منسجما مع نفسه، عوض أن “يتفطح” ويحدث زلزالا سياسيا في البلاد هي في غنى عنه.

وهاجم أتباع بنكيران أمينهم العام، سعد الدين العثماني، مؤكدين أنهم لن ينتظروا قرارات الأمانة العامة لخوض النقاش الهادئ في القضية، وبحث سبل التفاهم، ما يعني أن الحزب يتجه نحو الانشقاق.

ورد حسن حمورو، القيادي في شبيبة الحزب، وعضو المجلس الوطني، في صفحته على “فيسبوك”، قائلا “لن أنضبط لتوجيه الأمين العام، ولن نفرط في استقلالية الحزب”.

وعلق عبد المنعم البراهمي، عضو العدالة والتنمية بجهة فاس مكناس، قائلا “أيها الزعيم نحن معك، سأجمد عضويتي”.

وقال القيادي عبد العالي حامي الدين إن تجربة حزبه نجحت في تحقيق أهداف وفشلت في أخرى، وربما استنفدت قدرتها على العطاء والإبداع.

أحمد الأرقام