إيقاف قاصر قتل دركيا بطنجة

اعترض سبيله رفقة قاصرين آخرين وعرضوه للاعتداء بأسلحة بيضاء بهدف السرقة

أوقفت فرقة للأبحاث تابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، الأربعاء الماضي، المشتبه فيه الرئيسي في واقعة الضرب والجرح المفضيين للموت باستخدام سلاح أبيض، التي نفذها ثلاثة قاصرين بحي مسنانة وسط المدينة منذ أزيد من ستة أشهر، وراح ضحيتها دركي شاب برتبة رقيب.

وسقط المعني، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، في قبضة مصالح الأمن بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وبعد أن نصبت له فرقة أمنية تابعة للشرطة القضائية الولائية كمينا، تمكنت من اعتقاله واقتياده إلى مقر الشرطة للتحقيق معه في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وأفاد مصدر أمني بالمدينة، أن التحقيق الذي باشرته فرقة الأبحاث مع الموقوف، كشف أنه كان يشكل رفقة قاصرين آخرين عصابة إجرامية متخصصة في اعتراض سبيل المارة والسطو على ممتلكاتهم تحت التهديد بأسلحة بيضاء، واقترفوا جريمة قتل دركي يشتغل بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بطنجة، بعد أن اعترضوا سبيله، منتصف غشت من السنة الماضية، بشارع هارون الرشيد (قرب بيت الصحافة)، وحاولوا تجريده من مبلغ مالي وهاتفه المحمول، قبل أن يعمدوا لتعنيفه وتعريضه لاعتداء جسدي خطير باستعمال أسلحة بيضاء، ما تسبب في وفاته أثناء نقله إلى المستشفى الجهوي، متأثرا بطعنة في قلبه.

وأوضح المصدر، أنه بعد توصلها بخبر اعتداء ثلاثة قاصرين على الدركي الضحية، الذي يبلغ من العمر 28 سنة ويتحدر من مدينة سلا، باشرت الفرق الأمنية أبحاثها وتحرياتها لتتمكن من إيقاف قاصرين من مواليد 2004 و2005، اللذين اعترفا باقترافهما الجريمة وكشفا عن الهوية الكاملة للمشتبه فيه الثالث، الذي يعتبر المتورط الرئيسي في ارتكاب الجريمة، وصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية وتم اعتقاله الأربعاء الماضي.

ووضع المتهم بأمر من النيابة العامة المختصة تحت تدبير الحراسة النظرية لتعميق البحث معه حول حيثيات ودوافع هذا الفعل الإجرامي، وإعداد المحاضر القانونية قبل إحالته على أنظار الوكيل العام باستئنافية المدينة، الذي ينتظر أن يأمر بعرضه على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها لاستنطاقه تفصيليا وتكييف التهمة الموجهة إليه، وتتعلق بجناية «تكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح المفضيين إلى الموت، واعتراض السبيل، والسرقة بالعنف في الطرقات العمومية، تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض».

المختار الرمشي (طنجة)