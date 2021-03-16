الفردوس يشيد بأسرة “كاف”

أوضح عثمان الفردوس، وزير الثقافة والشباب والرياضة، في كلمته خلال الجمعية العمومية، أن كرة القدم تعني التضامن بين اللاعبين والمشجعين، وتعني الأصالة، بحكم أنها تنطلق من الشارع وصولا إلى التلفزيون، وهو ما يجعل كرة القدم الإفريقية أسرة واحدة.

وأضاف الفردوس “إن كرة القدم تعني الاحتفال الواضح بالجمهور، وهي مدرسة للحياة والتربية على التحضر واحترام الناس، وكرة القدم بمثابة مضاد للاكتئاب، ونحن بحاجة إلى كرة إفريقية ترقى إلى تطلعات الجميع، وما علي إلا أن أشيد بالعمل الذي قدم، متمنيا التوفيق للمكتب التنفيذي الجديد في أربع سنوات المقبلة”.

ص. م