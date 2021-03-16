مطالبة بتخفيف إجراءات الحظر بالحسيمة

طالب تجار بالحسيمة والمناطق التابعة لها، السلطات الإقليمية بالتخفيف من حدة التدابير الاحترازية المشددة التي فرضتها الحكومة، خاصة في ما يتعلق بتوقيت إغلاق المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي، بسبب تراجع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وكذا لتزامن الأرقام والمعطيات الإيجابية حول الفيروس، مع حملة التلقيح الوطنية، التي تروم محاصرة هذه الجائحة.

ولم يستسغ المواطنون عدم اتخاذ أي إجراء إيجابي، من قبل السلطات ذاتها مواز لانخفاض رقم الإصابات، وأكد أصحاب المحلات التجارية وقاعات الألعاب وقطاعات أخرى في حديثهم ل” الصباح ” أنهم تكبدوا خسائر مالية كبيرة جدا، تسببت في تشريد بعض الأسر، في غياب تام لبدائل فعالة، إضافة إلى تقليص زمن التسوق، الذي غالبا ما يتسبب في حالات الاكتظاظ، خاصة في الثامنة مساء، حين تلفظ المقاهي زبناءها، وتقذف بهم نحو الشوارع والأزقة.

وطالب التجار، بضرورة الرجوع إلى التوقيت السابق المعتمد لإغلاق المحلات والمطاعم والمقاهي، عبر إضافة ثلاث ساعات على الأقل، أي في الحادية عشرة ليلا، مع العمل على تشديد إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة، إلى حين اكتساب المواطنين المناعة الجماعية. واعتبر التجار هذا الإجراء ضروريا، من شأنه أن يساهم في تقليص حجم الخسائر الفادحة، التي تكبدها أرباب هذه المحلات بالإقليم، بالنظر إلى الديون الكبيرة العالقة في ذممهم، جراء تراكم مستحقات الكراء والماء والكهرباء والضرائب، إضافة إلى التزاماتهم الشهرية مع شركات التأمين وصندوق الضمان الاجتماعي.

جمال الفكيكي (الحسيمة)