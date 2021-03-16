الكلاب البوليسية تكشف كورونا

بدأت الإمارات العربية في الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة للكشف عن مصابين بفيروس كورونا “كوفيد- 19″، دون تواصل مباشر بين الكلاب والأشخاص.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وزارة الداخلية الإماراتية أدخلت في الخدمة مركبة عبارة عن وحدة متنقلة للكلاب البوليسية “k9” المدربة على الكشف عن مصابين محتملين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد- 19″، دون التواصل المباشر بين الكلاب والأشخاص.

ويتلخص عملها في إحضار عينات من الأشخاص تؤخذ من تحت الإبط، وتعرض في أداة خاصة على الكلاب الموجودة داخل المركبة المتنقلة، ومن خلال خاصية الشم القوية لدى هذه الكلاب المدربة، تتمكن في ثوان معدودة من تحديد إصابات محتملة بالفيروس إن وجدت.

جدة تفكك شبكة للمخدرات لإنقاذ حفيدها

ساعدت معلومات قدمتها جدة تأمل في إنقاذ حفيدها من المخدرات، الشرطة في تفكيك شبكة من المهربين في كالابريا بجنوب إيطاليا.

وألقي القبض على 18 شخصا يشتبه في تورطهم في تجارة المخدرات في منطقة سيترارو، المرتبطة بعائلة “موتو” المافيوزية، في إطار هذه العملية.

وعائلة “موتو” هي واحدة من العديد من العائلات التي تشكل جزءا من ندرانغيتا، التي تعتبر واحدة من أقوى المافيا في العالم، ويتمثل نشاطها الرئيسي في تهريب المخدرات.

وقال غراتيري المدعي العام الرئيسي في المحاكمة الضخمة الجارية ضد مافيا ندرانغيتا مع أكثر من 300 متهم، إن جزءا من الأموال التي تم الحصول عليها من خلال الابتزاز، دفعت لأعضاء المافيا في السجن وعائلاتهم.

يستعيد هدية والده بعد 29 عاما

تمكن رجل من ولاية كنتاكي الأمريكية، من استعادة خاتم فقده قبل 29 عاما، بعدما عثر عليه شخص، وأعاده إليه بمساعدة مواقع التواصل الاجتماعي.

وعثر ريكس مورمان من مقاطعة بريكنريدج على خاتم تخرج خاص بمدرسة بوليت الثانوية المركزية لعام 1987 على جانب طريق، منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، عندما تعطلت دراجته النارية.

وحاول ريكس الاتصال بالمدرسة في لويزفيل والبحث عن غوردون في دليل الهاتف، لكنه لم يتمكن من العثور على مالك الخاتم، الذي ظل لسنوات محفوظا في درج خاص.

وبحسب غوردون الذي استعاد الخاتم، فإنه كان هدية من والده، وقد أبقى مسألة ضياعه في 1992 سرا.