جدل جديد حول “أسترازينيكا”

بلدان أوربية علقت استعماله مؤقتا لتسببه في جلطات والشركة المصنعة والحكومة البريطانية تؤكدان سلامته

أعلنت مجموعة من البلدان الأوربية، الخميس، توقفها عن استعمال لقاح “أسترازينيكا”، بعد أن تم تسجيل العديد من الحالات الخطيرة في صفوف مواطنيها، الذين تلقوا جرعات منه.

وعلقت الدنمارك والنمسا وإستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا وإيسلندا والنرويج، استخدام كافة مخزونها من هذا اللقاح، حتى إشعار آخر، بعد توصلها بتقارير طبية عن إصابة العديد من الملقحين به بتخثر في الدم وجلطات دموية، وهي الإصابات التي لم يتم التأكد، (إلى حدود كتابة هذه السطور)، من علاقتها المباشرة باللقاح البريطاني.

وقالت وكالة الأدوية الدنماركية إنها تمتلك جميع الوثائق، التي تثبت أن لقاح “أسترازينيكا”، المصنع في الهند، آمن وفعال، لكنها مجبرة على التفاعل مع المعلومات بخصوص آثاره الجانبية الخطيرة المحتملة، في الوقت الذي أعلنت السلطات الصحية النمساوية تعليق استخدام اللقاح نفسه بعد وفاة ممرضة بسبب “مشاكل خطيرة في تخثر الدم”، بعد أيام قليلة من تلقيها جرعة منه، وسجلت وكالة الأدوية الأوربية، 22 حالة تجلط في الدم ضمن ثلاثة ملايين شخص تلقوا اللقاح نفسه في المنطقة الاقتصادية الأوربية، معلنة، في الوقت نفسه، أن تحقيقا مبدئيا أظهر أنه غير مسؤول على الأرجح عن وفاة الممرضة النمساوية.

من جهتها، أكدت شركة “أسترازينيكا”، المصنعة للقاح، أن سلامة المرضى هي الأولوية القصوى بالنسبة إليها، في ردها على البلدان الأوربية التي علقت استخدام لقاحها، مضيفة، في بلاغ تناقلته وسائل الإعلام الدولية، أن الترخيص له تم وفق معايير صحية واضحة وصارمة، بعد دراسته على نطاق واسع في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية. كما دافعت الحكومة البريطانية عن لقاح “أسترازينيكا” وأكدت استمرارها في استخدامه في حملتها التلقيحية. وقال المتحدث الرسمي باسم بوريس جونسون، رئيس حكومتها، في تصريح صحافي: “قلنا بوضوح إنه آمن وفعال. وعندما يطلب من الناس التقدم لتلقيه، يجب أن يفعلوا ذلك بثقة”.

وليست هذه المرة الأولى التي تحوم الشكوك حول فعالية لقاح “أسترازينيكا”، إذ سبق أن تم تداول تقارير طبية حول خطورته على كبار السن، مما جعل العديد من البلدان الأوربية تقتصر في استعماله على أقل من 60 سنة، قبل أن تتراجع عن ذلك وتعممه على جميع مواطنيها، كما تم التشكيك في فعاليته في محاربة السلالة المتحورة من فيروس “كورونا”، بعد أن أوقفت جنوب إفريقيا استخدامه، قبل أن تنفي منظمة الصحة ذلك، مؤكدة أنه یوفر الحمایة ضد المرض الشدید ویساعد في الاستشفاء ویقلل من معدلات الوفیات، وطالبت بالتريث وتحري الدقة عند الحدیث عن فعالیة لقاح “أسترازينيكا” في الوقایة من سلالة “كورونا” المتحورة.

ورخص المغرب لاستعمال لقاح “أسترازينيكا”، المصنع في الهند، في حملته التلقيحية، التي تجاوزت سقف 4 ملايين ملقح، ويستعد لاستقبال جرعات جديدة من اللقاح نفسه، المصنع في كوريا، دون أن يتم تسجيل أي آثار جانبية خطيرة على الذين خضعوا له. كما أن المغرب كان من أوائل الدول التي استعملت “أسترازينيكا” لفائدة كبار السن، قبل أن تحذو باقي البلدان الأوربية، التي اقتنته، حذوه، بعد أن ثبت أنه فعال وآمن لجميع الفئات العمرية.

نورا الفواري