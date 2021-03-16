المغرب يقطع الطريق على “بوليساريو” بـ “كاف”

منع انضمام أي بلد لا تعترف به الأمم المتحدة ولقجع أول مغربي بـ “فيفا”

نجح المغرب في تمرير مقترح تعديل النظام الأساسي للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، يتعلق الأمر بعدم قبول أي عضوية جديدة، دون أن يكون البلد، معترفا به من قبل منظمة الأمم المتحدة.

وصوت الجمع العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم في دورته 43 بالإجماع، صباح أمس (الجمعة) بالرباط، على ثلاثة مقترحات تعديل النظام الأساسي لـ “كاف”، في مقدمتها، عدم قبول عضوية أي بلد إفريقي بالكنفدرالية الإفريقية، دون أن يكون معترفا به من قبل منظمة الأمم المتحدة، بعد أن كان النظام الأساسي السابق يقضي بقبول عضوية أي بلد، شريطة الحصول على الأغلبية.

ويأتي هذا المكتسب الذي حققته كرة القدم الوطنية، لقطع الطريق على خصوم الوحدة الترابية للمملكة، خاصة بعد المناورات السابقة للجزائر وجنوب إفريقيا، اللتين سعتا بكل الوسائل، من أجل منح جبهة “بوليساريو” مقعدا بـ “كاف”، خاصة منذ عهد الرئيس الأسبق عيسى حياتو، وهو ما دفع الآلة الدبلوماسية المغربية إلى التحرك بقوة، وقلب الطاولة على الكامروني. ويشمل هذا التعديل الفصل 4 من النظام الأساسي للـ “كاف”، بإضافة فقرة تقضي بقبول عضوية بلد، شريطة أن يكون معترفا به من قبل الأمم المتحدة، وأن يكون بلدا مستقلا، تماشيا مع الأنظمة الموجودة في الاتحادين الأوربي وأمريكا الجنوبية لكرة القدم.

وشكل ترشح الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي لرئاسة الكنفدرالية الإفريقية، ورغبة جياني إينفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، في تثبيته رئيسا، وترشح خير الدين زطشي، رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، إلى عضوية المكتب التنفيذي لـ “فيفا”، ناقوس خطر على القضية الأولى للمملكة، المتمثلة في الدفاع عن مغربية الصحراء، حتم على فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، دخول سباق التنافس على عضوية “فيفا”، لما كان سيفرضه انتخاب موتسيبي وزطشي من خطر على المغرب، ورغبتهما في كسب عضوية “بوليساريو” بـ “كاف”.

ويتضمن التعديلان الآخران رفع عدد نواب رئيس الكنفدرالية الإفريقية، من ثلاثة إلى خمسة، إضافة إلى تعديل الفصل 44 من النظام الأساسي المتعلق بخضوع الترشح لرئاسة “كاف” وعضوية “فيفا”، لأحكام الاتحاد الدولي ولجنة الحكامة التابعة له.

من جهة ثانية، انتخب فوزي لقجع، رئيس جامعة الكرة بالإجماع، في عضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم، ليكون أول مغربي يشغل هذا المنصب، منذ إحداث الجامعة في 1956، في الوقت الذي انتخب الجنوب إفريقي باتريس موتسيبي، رئيسا لـ “كاف”، ليكون سابع رئيس لأعلى هيأة كروية بإفريقيا.

صلاح الدين محسن وعيسى الكامحي