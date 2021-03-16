ورشة لتزوير الأموال تطيح بزوجين

باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس (الخميس)، أبحاثا قضائية تحت إشراف النيابة العامة، مع زوجين متورطين في تزوير الأوراق المالية، لكشف ملابسات القضية، ولتحديد عدد ضحاياهما وامتدادات جرائمهما، وما إن كانا ينتميان إلى شبكة إجرامية منظمة لإيقاف كافة المتورطين المحتملين.

وحسب مصادر «الصباح»، يأتي التحقيق مع المتهمين، بعد أن نجحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، زوال أول أمس (الخميس)، في وضع حد لأنشطتهما الإجرامية في تزوير العملة الوطنية من فئة 200 درهم. وأضافت المصادر ذاتها، أن المعلومات الأولية للبحث، أظهرت أن الزوج الأربعيني اختار وزوجته البالغة من العمر 24 سنة، احتراف النصب والاحتيال بتزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول في الأسواق.

وكشفت مصادر متطابقة، أن الموقوفين حولا بيتهما إلى ورشة صناعية لتزوير الأوراق المالية من العملة الوطنية، بالاعتماد على معدات تكنولوجية متطورة وأخرى تقليدية، لصناعة أوراق من فئة مائتي درهم، قبل ترويجها في معاملات تجارية ومصرفية لتحقيق أرباح مالية مهمة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن افتضاح أمر الموقوفين، تم بناء على التحريات الأمنية التي أعقبت الاشتباه في تصريف الزوج 9 أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، خلال معاملة مالية عبر وكالة لتحويل الأموال بحي العزوزية بمراكش، إذ استنفرت الواقعة المصالح الأمنية للوصول إلى المشتبه فيه، وهو ما تمكنت منه، قبل أن يتم اعتقال زوجته هي الأخرى، بعد أن أظهرت الأبحاث تورطها في تصريف ورقة مالية مزيفة من الفئة ذاتها داخل إحدى الصيدليات.

محمد بها