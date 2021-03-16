التحقيقات مستمرة في عصابة القاضي

المحكمة تشرع في الاستماع إلى المتهمين وتصريحات تحمل الإدانة لنائب وكيل الملك

في الوقت الذي قرر فيه علي الطرشي، رئيس غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء، زوال أول أمس (الخميس)، الشروع في الاستماع إلى المتهمين في الملف بعدما قرر ضم الدفوع الشكلية إلى جوهر القضية، مازال هناك متهم آخر أمام قاضي التحقيق في الملف نفسه لم يتم التحقيق معه بسبب إصابته بكورونا، ويعتبر حلقة وصل في عدد من الملفات، التي ضمت وساطة ورشاوي. وأفادت مصادر “الصباح” أنه تم الاستماع لبعض الأشخاص على خلفية الملف نفسه، ولم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأنهم، بخصوص تسطير المتابعة.

وشهدت جلسة أول أمس (الخميس)، الاستماع إلى خمسة متهمين, وسطاء وشرطي متابع في الملف نفسه في حالة سراح، وحملت تصريحات أحدهم إدانة موثقة لنائب وكيل الملك المتهم الرئيسي، والمعتقل على خلفية تكوين عصابة إجرامية والارتشاء وتسخير أشخاص في البغاء، إذ أفاد المتهم الذي لديه محل لإصلاح الهواتف المحمولة أنه تربطه علاقة بنائب وكيل الملك، والذي طلب منه في لقاءات متعددة جلب “زبناء” للتدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية مختلفة، مشيرا في الوقت نفسه أنه، منح للشرطي المتابع في الملف 700 درهم ومرة ثانية هاتفا بناء على تعليمات نائب وكيل الملك، وهو ما نفاه الشرطي الذي أكد أنه لا يمكنه الحصول على رشوة، نظير تعليمات رئيسه، ليقاطعه رئيس الهيأة بالتأكيد على ان المتهم ليس رئيسه.

وتمسك أحد المتهمين في الملف الذي هو شقيق المتهم الذي مازال لدى قاضي التحقيق، بتصريحاته في محاضر الاستماع، أمام الفرقة الوطنية، كما استمع إلى وسيط يتاجر في السيارات منذ سنوات، والذي تعرف عليه نائب وكيل الملك في عملية تجارية، لما اشترى منه سيارة، لتتطور في ما بعد إلى وساطة و”سمسرة” في ملفات، إذ باع ست سيارات لفائدة القاضي، لتتوطد العلاقة بينهما، وأصبح يستأمنه على ملفات قضائية يحملها له من منزله إلى المحكمة، كما كلفه بالبحث عن راغبين في تسوية ملفات معروضة أمام المحاكم.

و اعترف الوسيط خلال البحث معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، تدخله لفائدة شخص لدى نائب وكيل الملك، في ملف يخص تهريب المخدرات، وهو ما رصدته عملية التنصت على المكالمات القاضي، بعد حديثه عن مبلغ رشوة، حين قال “قول ليهم 100″، في إشارة إلى 100 مليون، لأجل تخفيف الحكم، الذي كان من المنتظر أن يصل إلى 10 سنوات، إلا أنه لم ينكر تدخله في الملف الأخير في عمليات أشرف عليها نائب وكيل الملك قبل اعتقاله، والمتعلق بارشاء، يخص مستخدما لدى معشر، حاول التلاعب في سلع محجوزة من خلال استبدال صناديق بأخرى مقابل مبلغ رشوة مهم، بشراكة مع متهم ثان في الملف، وهو أجير أيضا لدى المعشر، واعتقل وتمت المفاوضة بين عائلته ووسيط، استعان هو الآخر بخدمات وسطاء بينهم “سمسار” السيارات، وهي العملية التي أثارت غضب النائب المعتقل، بعدما لم يف السمسار بمبلغ الرشوة المحدد في 40 ألف درهم.

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