السلطات تفرج عن منتخب الأرجنتين

سلبية التحاليل وشفاء المصاب من كورونا المتحور سمحا لبعثة «التانغو» بمغادرة المغرب

علمت «الصباح» أن السلطات المغربية أفرجت عن منتخب الأرجنتين داخل القاعة أول أمس (الخميس)، بعدما جاءت المسحة الثالثة، التي خضع لها اللاعبون والطاقم التقني والإداري سلبية، فيما غادر اللاعب المصاب مستشفى الشيخ زايد بالرباط، بعد شفائه من فيروس كورونا المتحور.

وكشفت مصادر مطلعة، أن بعثة المنتخب الأرجنتين تلقت خبر السماح لها بمغادرة مركز المعمورة، ضاحية سلا، بفرحة كبيرة، فقرر أفرادها القيام بجولة سياحية لاكتشاف معظم مآثر الرباط، والتقاط العديد من الصور التذكارية.

ووفق إفادة المصادر نفسها، فإن بعثة «التانغو» عادت أول أمس (الخميس) إلى الأرجنتين، بعد التأكد من سلامة أفرادها من الطفرة الجديدة للجائحة.

وسبق للسلطات المختصة وجامعة الكرة أن ألغت مباراتين إعداديتين بين المنتخبين الوطني ونظيره الأرجنتيني، اللتين كانتا مقررتين السبت والأحد الماضي، بسبب إصابة أحد لاعبي «التانغو» بكورونا المتحور.

وفرضت السلطات المغربية حجرا شاملا على منتخب الأرجنتين ل10 أيام، كما منعته من مغادرة التراب الوطني، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المتحور.

من ناحية ثانية، سيقيم المنتخب الوطني داخل القاعة معسكرا تدريبيا جديدا في متم مارس الجاري، من أجل التحضير للمباراتين الإعداديتين أمام المنتخب البرازيلي في مستهل أبريل المقبل بالقاعة المغطاة، التابعة لمركز محمد السادس في المعمورة، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم بليتوانيا 2021.

عيسى الكامحي