“نايضة” بين نديم وأقصبي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، سيما “إنستغرام”، الجدل الذي أثارته تصريحات المغنية ماريا نديم، حول خبيرة التجميل دينا أقصبي، والتي أشرفت على إطلالتها ليلة زفافها.

وفي الوقت الذي عبرت فيه نديم عن ندمها لأنها لم تضع المكياج لنفسها يوم زفافها، باعتبار أنها تعرف ملامحها جيدا، وقد سبق وأن وضعت المكياج لنفسها في حفل الخطوبة، خرجت أقصبي عن صمتها للرد عليها، مؤكدة أن ظنها خاب في الكثير من الناس، وبالخصوص أشخاصا مقربين منها.

ولأن نديم قالت في تصريحات إن اقصبي، ربما، ارتبكت مع وجود الكاميرات والصحافة، يوم الزفاف، لذلك لم تتوفق في وضع الماكياج، أجابت خبيرة الماكياج في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، أن “حياتي كلها كاميرات وليست أول مرة أضع المكياج لشخصية مشهورة. الحمد لله اشتغلت مع نجوم عالميين، وبرنامج “بدون فلتر”، بمواسمه الأربعة، وهو كفيل بالتحدث عن خبرتي، شكرا ل 1.6 مليون متابع الذين يثقون في عملي وساندوني في مسيرتي الفنية أحبكم من قلبي”.

إ.ر