معرض مشترك بين بنحليمة والفحلي

يتواصل برواق “منظار” بالبيضاء، معرض ثنائي للفنانتين ليلى بنحليمة وخديجة الفحلي، تحت عنوان “ذكريات نسائية” إلى غاية 30 مارس الجاري.

ويقدم هذا المعرض أزيد من 60 لوحة فنية، تحكي من خلالها بنحليمة والفحلي عن ذكريات نسائية، عبر حوارية اللون والشكل، لكن بأسلوبين صباغيين متباينين. وتعد أعمال بنحليمة بمثابة دعوة للمتلقي للإجابة عن الأسئلة والألغاز التي تطرحها، وتأخذ المشاهد إلى الجانب الآخر من المرأة، الذي لا يعرف العنف، فعبر لوحاتها تتجمع وجوه الرجال والنساء والحيوانات والسماء والبحر والأرض، وتتمظهر نظرتها للحياة الأخرى.

وتشارك بنحليمة فيه بأكثر من 30 لوحة تتناول الأصالة والطقوس المغربية وأفراح العائلات المغربية.

أما لوحات الفحلي فتعبر أعمالها عن الفرحة والبهجة، ودعوة لمعانقة الحياة، رغم أن أغلب لوحات هذا المعرض كانت ثمرة اشتغالها لمدة سنة خلال فترة الحجر الصحي. وأشارت الفحلي إلى أن أعمالها “لها علاقة وطيدة بمرحلة الطفولة، التي تعتبرها الأرشيف الحقيقي للإنسان، والتي تنهل منها ذكريات جميلة اتسمت بالأمان والاطمئنان والسكينة والإحساس بالفرح والابتهاج واللعب، مضيفة أنه حان الوقت لهذه الذكريات، التي ظلت محفورة في ذاكرتي، لكي تخرج إلى الوجود في شكل لوحات فنية تسيطر عليها ألوان زاهية”.

ع. م