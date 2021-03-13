النصيري وبونو يواصلان التألق رغم الإقصاء

ارتفاع أسهم الدوليين المغربيين بعد إثارة الانتباه في مباراة دورتموند

تألق الدوليان المغربيان يوسف النصيري وياسين بونو، لاعبا إشبيلية الإسباني، بشكل لافت في المباراة التي جمعت فريقهما بدورتموند الألماني، لحساب إياب سدس عشر نهاية عصبة الأبطال الأوربية، رغم الإقصاء ومغادرة المنافسة.

وقدم الدوليان، واحدة من أفضل مبارياتهما بقميص إشبيلية هذا الموسم، وكانا وراء تحقيق التعادل بهدفين لمثلهما بملعب دورتموند، علما أن الفريق الأندلسي انهزم ذهابا بمعقله بثلاثة أهداف لهدفين.

وتصدى بونو للعديد من محاولات دورتموند، بينها ضربة جزاء نفذها النرويجي هولاند، قبل أن يقرر حكم المباراة إعادتها، فتمكن اللاعب من تسجيلها بصعوبة بالغة، بعد أن كان حارس الأسود قريبا من صدها.

من جهته، ساهم النصيري في صناعة هجمات إشبيلية، وشكل خطورة على مرمى دورتموند، قبل أن يتمكن من تسجيل ضربة جزاء في الدقيقة 69.

وواصل مهاجم الأسود تألقه في المباراة، ليسجل واحدا من أجمل أهداف المباراة في الدقيقة 90، بضربة رأسية، شبيهة بالهدف الذي سجله في مرمى إسبانيا في مونديال روسيا.

وارتفعت أسهم الدوليين المغربيين في الفترة الأخيرة، بسبب تألقهما في “الليغا» والمنافسة الأوربية، إذ تلقى بونو عروضا من إسبانيا وإنجلترا، في حين يطارد دورتموند النصيري، لتعويض رحيل الظاهرة هولاند في الميركاتو الصيفي.

نور الدين الكرف