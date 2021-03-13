9 سنوات لشبكة للنصب على عاطلين

وزعت المحكمة الابتدائية بفاس، الاثنين الماضي، على ثلاثة مسنين، تتراوح أعمارهم بين 63 سنة و72، تسع سنوات سجنا لتشكيلهم شبكة للنصب على عاطلين بإيهامهم بتشغيلهم في سلك الدرك والقوات المساعدة وتسلموا منهم مبالغ مالية متفاوتة تراوحت بين مليون سنتيم و50 ألف درهم لكل ضحية.

وأدانت المتهم الرئيسي “ع. ع”، له عدة سوابق في قضايا النصب والتزوير، بخمس سنوات سجنا و5 آلاف درهم غرامة، بتهم “النصب وانتحال صفة مهنة نظمها القانون”، مقابل سنتين حبسا نافذا وألفي درهم غرامة لشريكه “ه. ش” بتهم “المشاركة في ادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون والنصب والمساهمة فيه”.

وحكمت بالعقوبة السجنية نفسها و3 آلاف درهم غرامة نافذة على المتهم “ع. د” بتهمة “المشاركة في النصب والإرشاء”، فيما برأت متهما رابعا توبع بدوره في الملف نفسه، من تهمة المشاركة في النصب، بعدما اتضح لهيأة الحكم ألا علاقة له بالمتهم الرئيسي الذي قضى عقوبات حبسية متفاوتة للسبب نفسه، مع إرجاع مبلغ الكفالة.

وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بأداء المتهم الرئيسي والثالث تضامنا ما مجموعه 286 ألف درهم ل13 ضحية نصبا عليهم، بينهم امرأتان إحداهما قريبة المتهم الثاني، إذ حكمت ب63 ألف درهم لأحدهم و5 ملايين سنتيم لآخر ومليوني سنتيم لثالث و45 ألف درهم لرابع و15 ألف درهم ل5 ضحايا ومليون سنتيم ل3 ضحايا.

وأوقف المتهمون في 22 دجنبر الماضي من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع درك القيادة الجهوية بفاس، بعد التوصل بشكايات من بعض ضحاياهم اتهموهم بالنصب عليهم في مبالغ مالية تسلموها منهم لتشغيلهم في الدرك والجيش، بعدما تسلموا منهم وثائق مختلفة حجز بعضها أثناء مداهمة منازلهم.

وكشفت التحريات والأبحاث التي باشرتها الفرقة، أن المتهم الرئيسي ينتحل صفة موظف عمومي ويوهم ضحاياه أنه عقيد في الجيش (كولونيل) وباستطاعته تشغيلهم، واتضح أنه مبحوث عنه للسبب ذاته وإصدار شيكات بدون رصيد، من قبل درك وأمن عدة مدن وأقاليم بينها القنيطرة وتازة وصفرو والرشيدية وفاس.

حميد الأبيض (فاس)