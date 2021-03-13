إنزال أمني بملعب الرجاء

تخوفات من وقفة احتجاجية وغضب الجماهير يتصاعد

عرف ملعب الوازيس التابع للرجاء الرياضي بالبيضاء، ومحيطه، إنزالا أمنيا كثيفا، أول أمس (الثلاثاء)، تحسبا لوقفة احتجاجية لجمهور الفريق الأخضر، الغاضب على أداء النادي.

وعاينت «الصباح»، أول أمس (الثلاثاء)، حضورا كثيفا لسيارات الأمن ورجال الشرطة، إذ منعوا أي شخص من الاقتراب من المركب، فيما فتحوا تحقيقا حول الأشخاص المسؤولين عن هذه الدعوة.

ويعم غضب كبير بعض مناصري الرجاء، عبروا عنه على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب كثرة التغييرات التي يقوم بها المدرب خلال المباريات السابقة، وتراجع المستوى، إذ أشعل التعادل أمام يوسفية برشيد (1-1)، أخيرا، موجة سخط جديدة.

من جهة ثانية، يعقد الاتحاد العربي اجتماعا جديدا نهاية الأسبوع الجاري، لتحديد تاريخ إجراء نهاية كأس محمد السادس للأندية البطلة، بعد الضغوط الكبيرة التي مارستها إدارة اتحاد جدة أخيرا.

واعتبرت إدارة الفريق السعودي، أن التأخر في تحديد تاريخ للنهائي، «غير مبرر»، في وقت تلعب فيه المباريات في كل أنحاء العالم بشكل عاد، دون حضور الجمهور.

وحسب بعض الصحف السعودية، فإن التأخير راجع إلى رغبة الاتحاد العربي في حضور الجمهور للنهائي، المقرر في ملعب مولاي عبد الله بالرباط، بالإضافة إلى تراكم المباريات المحلية والقارية للرجاء واتحاد جدة.

وتأهل الرجاء للنهائي، بعد تجاوزه الإسماعيلي المصري، فيما ضمن اتحاد جدة لعب المباراة النهائية، بعد فوزه على الشباب السعودي.

العقيد درغام