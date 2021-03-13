80 % من النساء عاطلات

لا تتجاوز نسبة النساء المشتغلات 20 في المائة، مقابل 70.4 في المائة في صفوف الرجال، ما يعني أن 80 في المائة من النساء خارج سوق الشغل. وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية نشرتها على هامش اليوم العالمي للمرأة، أن قطاع الفلاحة يضم 44.8 في المائة من مجموع النساء المشتغلات، تليه الخدمات بحصة 40.4 في المائة، في حين لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في المجال الصناعي 14.2 في المائة. ويعمل أزيد من نصف المشتغلات أجيرات، و17.7 في المائة لحسابهن الخاص، و35 في المائة يمارسن شغلا غير مؤدى عنه. ولا يستفيد حوالي ثلاثة أرباع المشتغلات من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، وتصل النسبة إلى 57.3 في المائة لدى الأجيرات، كما لا يتوفر أزيد من 43 في المائة منهن على عقد عمل. وارتفع معدل البطالة في صفوف النساء 24.8 في المائة بالعالم الحضري.

ووصلت نسبة المقاولات التي ترأسها نساء 12.8 في المائة، وتظل المرأة المقاولة أكثر حضورا في قطاع الخدمات بنسبة 17.3 في المائة، تليها التجارة بحصة 13.8 في المائة، والصناعة بنسبة 12.6 في المائة. ولا تتجاوز نسبة النساء اللائي يشغلن مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية 23.5 في المائة.

وتخصص النساء خمس وقتهن اليومي للأعمال المنزلية، و5.6 في المائة، فقط، للأنشطة المهنية، في حين يقضي الرجال وقتا أطول بحصة 22.6 في المائة، و لا يتجاوز ما يخصصونه للأعمال المنزلية 3 في المائة.

عبد الواحد كنفاوي