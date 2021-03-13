آسفي يغرم الصبار

السكتيوي خضع لعملية جراحية بأكادير تكللت بالنجاح

فرضت اللجنة التأديبية بأولمبيك آسفي غرامة عشرة آلاف درهم على اللاعب وليد الصبار، وألزمته بالاعتذار لمكونات الفريق.

ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أعضاء اللجنة استدعوا اللاعب من أجل الاستماع إليه، بعدما اصطدم بأحد أعضاء الطاقم التقني، وتلفظ في حقه بكلمات غير لائقة، وغادر الحصص التدريبية.

وتابع المصدر نفسه أن بعض أعضاء المكتب عاينوا تصرف اللاعب، وهو ما فرض المطالبة بإحالته على اللجنة التأديبية، بعد التوصل بتقرير في الموضوع من قبل الطاقم التقني.

وأثناء الاستماع إلى إفادته، أكد اللاعب أنه لم يقصد الإساءة إلى أي أحد، وتقدم باعتذار إلى الطاقم التقني، ومكونات الفريق، لكن ذلك لم يمنع من تغريمه 10 آلاف درهم.

من ناحية ثانية، خضع عبد الهادي السكتيوي، مدرب الفريق، لعملية جراحية، أول أمس (الثلاثاء)، في إحدى المصحات بأكادير.

وقال السكتيوي، في اتصال هاتفي مع “الصباح”، إن العملية الجراحية كللت بالنجاح، وتقدم بالشكر إلى الطاقم الطبي الذي أجرى له العملية، وكل من استفسر عن حالته.

وغاب السكتيوي عن فريقه شهرين بسبب وعكة صحية طارئة ألزمته الفراش.

حسن الرفيق (آسفي)