حركة تصحيحية بـ “ليطوال”

أسس لاعبون ومسيرون سابقون بنجم الشباب البيضاوي لكرة القدم جمعية خاصة بهم، لإطلاق حركة تصحيحية بالنادي.

وحصل مؤسسو الجمعية على وصل الإيداع القانوني، وشرعوا في عقد اجتماعات في ما بينهم لإماطة اللثام عن أوضاع الفريق، وأسباب غياب أي مشروع للارتقاء به وتطويره، حتى يكون في مستوى تاريخه.

وقال أعضاء من الجمعية في لقاء مع “الصباح” إن ما يثير الاستغراب، هو توفر النادي على موارد قارة تفوق عددا من الأندية، التي تتنافس على الألقاب.

وأكد الأعضاء أنهم منكبون على جمع معطيات دقيقة على طريقة تسيير النادي، وجرد مداخيله وممتلكاته، وكيفية التصرف فيها، وجمود مكتبه المسير، واحتكاره لعقود، في انتظار دراسة الإجراءات، التي يتعين اتخاذها مستقبلا، لتطوير النادي، وتحسين أسلوب الحكامة به، دون توجيه أي اتهام لأي شخص.

ويتوفر نجم الشباب البيضاوي، الذي ينافس في أقسام الهواة، على بنية تحتية مؤهلة، من ملاعب ومقاه ومحل تجاري وثلاث مدارس لتكوين اللاعبين، يدبرها خواص بموجب عقود كراء مع النادي الأم.

وفي المقابل، كشف مصدر مسؤول أن النادي مستعد للتحاور مع أي جمعية، من أجل مصلحة الفريق ومكوناته، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن قلة الموارد المالية، من أسباب تقهقر الفريق إلى أقسام الهواة، رغم الجهود التي يبذلها المكتب المسير، برئاسة عبد الحق نودير.

ع.م