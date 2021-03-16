أجراي: السكتيوي صدمني

لاعب «الماص» قال إن الفرصة لم تتح له ببركان وسعيد بفريقه الجديد

قال علاء الدين أجراي، لاعب المغرب الفاسي لكرة القدم، إن الثقة التي لم يحظ بها في نهضة بركان وجدها بـ «الماص». وأضاف أجراي، في حوار مع «الصباح» أن استعدادات الفريق تمر في أجواء جيدة، مؤكدا أن المغرب الفاسي قادر على التألق في البطولة، بالنظر إلى توفره على لاعبين متميزين، متمنيا عودة الجماهير إلى المدرجات. وأكد أجراي أنه فخور بأن يكون جزءا من مشروع المغرب الفاسي بقيادة الرئيس إسماعيل الجامعي، الذي وفر له كل ظروف وعوامل النجاح، حسب قوله، وتمنى أن يواصل العمل بشكل جيد، حتى يحظى بثقة الطاقم التقني للفريق الفاسي بقيادة ميغيل غاموندي، آملا أن يفتح له ذلك باب المنتخب من جديد. في ما يلي نص الحوار:

كيف عشت فرحة تسجيلك رباعية أمام فريقك السابق نهضة بركان؟

تسجيلي أربعة أهداف في مباراة كأس العرش أمام فريقي السابق نهضة بركان، تأتى بمساعدة زملائي،الذين يعود لهم الفضل الأول.شعور لا يوصف،عندما أسجل أربعة أهداف في مرمى زملائي بالأمس، والذين تربطني بهم علاقة صداقة متينة. إنني فخور بمساعدة فريقي المغرب الفاسي للتأهيل لدور الربع، كما أنني مرتاح لمستواي، الذي دائما أشتغل بجد لتطويره. مباراة نهضة بركان حلم عشته داخل رقعة الميدان وخارجه.

لماذا لم تحصل على فرصتك بالنهضة البركانية؟

أشكر كثيرا مسؤولي نهضة بركان على تعاملهم الاحترافي معي، كما أشكر جماهير النهضة البركانية على مساندتها لي خلال وجودي بالفريق البركاني، سيما أنها كانت تعرفني، إلا أنني لم أحظ بفرصتي مع الفريق، فقد كنت أشتغل من أجل تحسين أدائي، وإثبات نفسي للجميع، والحمد لله كنت أقدم أداء في المستوى، لكن في نهاية الموسم وجدت اسمي ضمن لائحة اللاعبين المغادرين. وكما يقول المثل رب ضارة نافعة.

كيف تقيم تجربتك مع نهضة بركان؟

ناجحة بطبيعة الحال، بحكم أنني قادم من فريق يمارس بالقسم الثاني (وداد تمارة)، وأول تجربة لي بالقسم الأول، ومع فريق منظم ومهيكل بشكل احترافي، ولعبت رفقة لاعبين في المستوى، مثل محسن ياجور، إضافة إلى تتويجي بكأس الكنفدرالية الإفريقية، كما تمكنت أيضا من تسجيل مجموعة من الأهداف الحاسمة. كل هذه الأشياء تجعلني رضيا عن أدائي. ثقتي في نفسي كبرت، رغم أنني لم أحظ بفرصتي كاملة، لكن ذلك كان حافزا للاجتهاد والعمل. صحيح صدمني قرار المدرب، لكني احترمته، وحولته إلى حافز ومصدر طاقة إيجابية.

كيف تم انتقالك إلى”الماص”؟

كما قلت، وضعني المدرب طارق السكتيوي ضمن لائحة المغادرين بداية الموسم الحالي. تلقيت عرضا جديا من المغرب الفاسي، عبر وكيل أعمالي، للأمانة فالمفاوضات مع الرئيس إسماعيل الجامعي لم تتعد ربع ساعة. وافق على جميع متطلباتي، كما وفر لي جميع الوسائل للاشتغال في ظروف جيدة. أتمنى بدوري أن أكون عند حسن ظنه، وضن المكتب المسير وزملائي بالفريق والجماهير، التي رحبت بي.

هل لك ذكريات خاصة مع جماهير “الماص»؟

بالفعل، كانت أول مباراة لي ألعب فيها أمام مدرجات مملوءة بالجماهير بالمركب الرياضي بفاس، في القسم الثاني، حين كنت بوداد تمارة، انهزمنا أمام المغرب الفاسي، بهدف لصفر. كان احساسا خاصا أعيشه لأول مرة في حياتـــي، وأنا ألعب أمام تلك الجماهير الغفيرة.

أين كانت بدايتك الكروية؟

بحي المحيط بالرباط مع أطفال الحي، بعدها كنت أتنقل إلى حي ديور الجامع لألعب مع فريق “كابوس”، قبل أن تسجلني والدتي بمدرسة الفتح الرياضي، في سن ست سنوات، لأتدرج بعدها بجميع الفئات الصغرى للفتح.

هل استفدت من ممارستك بقسم الهواة والقسم الثاني؟

طبعا، قضيت ثلاثة مواسم ونصف موسم مع اتحاد تواركة، ثم موسما مع سطاد المغربي بالهواة، استفدت خلالها كثيرا، ثم انتقلت بعدها إلى وداد تمارة بالقسم الثاني لموسمين. قدمت موسما موفقا، قبل التحاقي بنهضة بركان، بطلب من المدرب منير الجعواني ومساعده عادل السراج، اللذين أقدم لهما الشكر.

قام الفريق بانتدابات وازنة، ألا يثير الأمر توترا بين اللاعبين؟

أعتقد أن ذلك يدخل ضمن صميم عمل الإدارة التقنية، وبخصوص الأجواء فهي جيدة. نشتغل ونتدرب عائلة واحدة، ولا يوجد أدنى تأثير، كما أن التداريب تجرى بحضور عدد معقول من اللاعبين.

هل هناك منافسة على المواقع والرسمية؟

أكيد هناك تنافس شريف بين جميع اللاعبين، كل لاعب يعرف ما له وما عليه، نحضر التداريب من أجل الاستفادة والاشتغال لتطوير أدائنا دورة بعد أخرى، أما بخصوص الرسمية، فأظن أن المدرب هو الذي له الصلاحية.

ماذا عن وضعيتك مع الفريق؟

عقدي يمتد لموسمين.أتمنى أن أكون عند حسن ظن جميع مكونات المغرب الفاسي، وأن أحقق مسارا ناجحا رفقة زملائي بالفريق، وأشكر الرئيس الذي حمل مشروعا رياضيا متكاملا، متمنيا له التوفيق وتحقيق الأهداف المسطرة، ونيل الألقاب.

كيف تقيم أداءك إلى حد الآن؟

راض عن أدائي. سجلت ثمانية أهداف في تسع مباريات، بمساعدة زملائي طبعا، لكن أمامي عمل كبير، وهو الاشتغال والاجتهاد، من خلال تنظيم حياتي بشكل يوافق طموحي في عالم كرة القدم. أحرص قدر المستطاع على ملازمة منزلي، لأن الراحة بعد التداريب ضرورية بالنسبة إلى اللاعب.

ما هو هدفكم هذا الموسم ؟

أولا الفوز بكأس العرش، بحكم أننا قطعنا أشواطا كبيرة، وتمكنا من الوصول إلى ربع النهائي، وسنواجه المغرب التطواني، إضافة إلى تحقيق مسار ناجح في منافسات البطولة.

الاهتمام الإعلامي لا يؤثر علينا

يحظى الفريق بشعبية كبيرة، إلى أي حد يؤثر ذلك على اللاعبين؟

سياسة النادي تروم إعادة هيبة المغرب الفاسي ضمن الفرق القوية بالمغرب، من خلال مشروع الرئيس إسماعيل الجامعي ببناء فريق منظم ومهيكل بشكل احترافي، إضافة إلى التعاقد مع لاعبين متمرسين، لديهم مؤهلات وخبرة تخول لهم تقديم الإضافة، هذا ما جعل وسائل الإعلام الوطنية تولي اهتماما كبيرا لتطور الفريق، لكن ذلك لا يؤثر على أدائنا، بل يمنحنا دفعة قوية لتقديم الأفضل، والتركيز أكثر على العمل.

لا بد أنك تتمنى اللعب مام الجماهير؟

بطبيعة الحال، الجمهور يمنح اللاعب ضغطا إيجابيا يمكنه من تقديم الكثير على رقعة الميدان، نتمنى عودة الجماهير إلى المدرجات، كما أتمنى أن ألعب أمام الجماهير الفاسية، التي كانت تحضر بقوة، وتصنع الحدث، رغم أن فريقها كان يزاول بالقسم الثاني.

مستوى الأندية متقارب

كيف ترى المنافسة في القسم الأول؟

متقاربة جدا، وأداء الفرق متساو بشكل كبير، هذا ما سيصعب الحسم في بطل الموسم الحالي، وتأجيله إلى الدورات الأخيرة. لا يجب أن ننسى أن المغرب الفاسي فريق كبير، وله تاريخ حافل، وأعطى لاعبين كبارا. صحيح أنه قضى مواسم بالقسم الثاني، لكنه عاد الآن بشكل قوي، وسيكون رقما صعبا في معادلة الدوري، ولن يرضى سوى باللعب على المراكز الأولى.

كنت دائم الحضور في فئات المنتخبات الصغرى، لكن غبت في الفترة الأخيرة، ما السبب؟

لعبت للمنتخبات الوطنية، آخرها المنتخب الوطني للشباب، وحضرت لمعسكرات كثيرة، ومازلت أواصل العمل، في أفق العودة من جديد لحمل قميص المنتخب، الذي يبقى شرفا لأي لاعب مغربي.

أنتظر دعوة المنتخب

هل تشعر بأنك تستحق دعوة المنتخب المحلي؟

أجتهد وأتطور، وأقوم بعملي بشكل احترافي، وأنا دائما رهن إشارة مدرب المنتخب الوطني. أعتقد أن نجاحي مع المغرب الفاسي من خلال تقديم أداء في المستوى، يساعدني على الالتحاق بالمنتخب، لكن حاليا أركز على تقديم الأفضل مع فريقي، والاشتغال بجد لتطوير مستواي التقني. دعوة الناخب الوطني حلم وطموح أي لاعب مغربي.

هل مررت بأوقات صعبة؟

فعلا، بعد عودة المنافسات من جديد إثر التوقف الإضطراري بسبب كورونا، تأثرت بسبب ملازمتي لدكة الاحتياط لست مباريات. كنت أتمنى أن أشارك زملائي في المباريات، لكن في الأخير احترمت قرار المدرب طارق السكتيوي، وفي الوقت نفسه كان ذلك دافعا إيجابيا، كي أشتغل كثيرا، لأبرهن لنفسي أنني في الطريق الصحيح.

أجرى الحوار: خالد المعمري (فاس)

في سطور

■ الاسم الكامل: علاء الدين أجراي

■ تاريخ ومكان الميلاد: 05/01/1993 بالرباط

■ الفرق التي لعب لها: الفتح الرياضي واتحاد تواركة وسطاد المغربي ووداد تمارة ونهضة بركان والمغرب الفاسي.

■ ألقابه: كأس الكنفدرالية الإفريقية وهداف بطولة الهواة رفقة اتحاد تواركة